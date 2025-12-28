Médias

Dar Lkabranate. EP-188. Quand la CAN déjoue les pronostics de Tebboune & Co

VidéoTebboune & Co s’étaient préparés à commenter un désastre, à décortiquer un échec, à savourer le moindre faux pas comme une victoire personnelle, mais l’ouverture de la CAN leur a volé ce plaisir. Tout a fonctionné, trop bien même, ce qui a provoqué chez eux une gêne visible, presque douloureuse. Incapables de célébrer un succès qui ne correspond pas à leur scénario, les caporaux ont commencé à chercher la faille invisible. Quand la réalité ne coopère pas, ils l’accusent de tricher. Et dans leur esprit, le problème n’est jamais l’analyse, mais le réel lui-même.

Par le360
Le 28/12/2025 à 14h30
Par le360
Le 28/12/2025 à 14h30
#CAN#Tebboune-Chengriha#Dar Lkabranate#football#Fake news

LEs contenus liés

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-187. Tebboune & Co ou l’art de perdre… tout en prétendant mener la danse

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-186. Tebboune en guerre sainte contre les «dinars parasites»

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-185. Les généraux en mode séduction vis-à-vis d’Israël

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-184. Les caporaux au temps des mythos et des envies mal placées

Articles les plus lus

1
Les barrages gagnent 409 millions de m³ d’eau en quatre jours, le taux de remplissage grimpe à 36%
2
Les voies du football sont impénétrables…
3
Chronique d’une crue annoncée: le réveil brutal de l’Oued Rdem
4
«Nous voulons que le monde voie le Maroc comme nous le voyons»: Sara Tahiri, cofondatrice de The Moroccan Fair
5
Safi: état de préparation maximal des autorités face aux intempéries
6
Or à 4.500 dollars l’once: la bijouterie marocaine prise en étau entre marchés mondiaux et contraintes locales
7
La surprise africaine
8
Le36. EP489. En chute libre, le dinar algérien face à La Brigade
Revues de presse

Voir plus