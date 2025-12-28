Dar Lkabranate. EP-188. Quand la CAN déjoue les pronostics de Tebboune & Co
VidéoTebboune & Co s’étaient préparés à commenter un désastre, à décortiquer un échec, à savourer le moindre faux pas comme une victoire personnelle, mais l’ouverture de la CAN leur a volé ce plaisir. Tout a fonctionné, trop bien même, ce qui a provoqué chez eux une gêne visible, presque douloureuse. Incapables de célébrer un succès qui ne correspond pas à leur scénario, les caporaux ont commencé à chercher la faille invisible. Quand la réalité ne coopère pas, ils l’accusent de tricher. Et dans leur esprit, le problème n’est jamais l’analyse, mais le réel lui-même.