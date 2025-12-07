Dar Lkabranate. EP-185. Les généraux en mode séduction vis-à-vis d’Israël
VidéoOfficiellement, ils continuent à parader comme si tout allait pour le mieux. Il faut bien préserver l’illusion pour le public. En réalité, en coulisses, ils grattent le fond du tiroir pour tenter un dernier repositionnement sur le dossier du Sahara, surtout en Afrique. Mais bon… ils savent très bien que la partie est terminée depuis longtemps. Les sous-fifres s’arrachent les cheveux pour imaginer une sortie honorable, espérant vaguement recoller les morceaux avec le Maroc, lançant des signaux embarrassés vers Israël, et attendant religieusement un quelconque signe venu de l’administration Trump. Tout ça pour arriver… exactement là où tout le monde savait qu’ils finiraient: très bas.