Dar Lkabranate. EP-181. Polisario, influence, économie… Quand «Ammi» Tebboune s’applique à tout réduire en cendres
VidéoUn Sahara définitivement perdu – bravo l’artiste –, une vision «familiale» des trésors nationaux comme Sonatrach, gérée comme si c’était l’épicerie du quartier, une économie en chute libre, et un dinar qui ne vaut plus que le poids de son papier (et encore, cela dépend du papier). Il n’aura fallu à Tebboune qu’un seul mandat et quelques extras pour transformer la «grande Algérie» en champ de ruines diplomatiques, administratives et économiques. Le plus ironique? Monsieur semble parfaitement à l’aise dans le fauteuil du pouvoir, comme un locataire qui ne compte jamais rendre les clés. Reste à savoir si les caporaux, eux, ont prévu de continuer à regarder le navire couler en silence.