Dar Lkabranate. EP-183. Après les esclandres, l’humiliation: comment les caporaux tentent de se rabibocher avec la France
VidéoAprès avoir réussi le tour de force de se mettre à dos les pays les plus bienveillants à son égard, le régime d’Alger se précipite de nouveau dans les bras de la France. Quitte à se déculotter et libérer l’écrivain Boualem Sansal, alors qu’Alger avait fait du maintien de l’otage un sacrifice pour obtenir la reconnaissance de la marocanité du Sahara par Paris. Et bien joué pour les bons offices de l’Allemagne. Qu’ont gagné les caporaux? Une humiliation de plus. Rien d’étonnant dans un pays où c’est une pin-up, Ibtissam Hamlaoui pour ne pas la nommer, qui porte vraiment la moustache.