Dar Lkabranate. EP-182. Chengriha et l’art subtil de disparaître au mauvais moment
VidéoVexé comme jamais par la claque diplomatique infligée par la résolution 2797 du Conseil de sécurité, consacrant la souveraineté du Maroc sur son Sahara, le général Chengriha ne décolère pas. Face à ses acolytes de service, le chef d’état-major tente désespérément de trouver la formule magique pour maquiller son énième fiasco. Pendant que certains de ses conseillers jurent que le vote du Conseil sera refait, d’autres plaident pour boycotter purement et simplement les négociations futures que doit relancer l’émissaire onusien Staffan de Mistura. Entre deux crises de nerfs, Chengriha hésite: certificat médical le jour J? Panne d’avion providentielle? Ou, plus probable encore, panne d’inspiration? Ce qui est sûr, c’est que la fameuse «stratégie de la chaise vide» semble redevenir la grande spécialité de la maison. À Alger, on dirait presque que l’absence est devenue une doctrine d’État.