Dar Lkabranate. EP-186. Tebboune en guerre sainte contre les «dinars parasites»

VidéoFace à une monnaie qui fond comme neige et à une économie qui avance à reculons, le régime d’Alger a dégainé l’arme fatale: la chasse aux «dinars parasites». La guerre sainte contre une monnaie jugée indisciplinée est déclarée et c’est tonton Tebboune qui va la mener. Car le problème, évidemment, n’est ni structurel, ni politique, ni lié à une gestion approximative. Non. Le vrai coupable, ce sont des dinars contre-révolutionnaires. On nous sert donc un nouveau concept, tout chaud, tout neuf, directement sorti des laboratoires créatifs d’El Mouradia. Tant qu’il reste des mots à inventer, la crise peut bien attendre. Après tout, quand on n’a plus de vision, il reste toujours l’imagination.

Par Le360
Le 14/12/2025 à 11h41
#Abdelmadjid Tebboune#Algérie#Régime algérien#Dar Lkabranate

Médias

Dar Lkabranate. EP-185. Les généraux en mode séduction vis-à-vis d’Israël

Médias

Dar Lkabranate. EP-184. Les caporaux au temps des mythos et des envies mal placées

Médias

Dar Lkabranate. EP-183. Après les esclandres, l’humiliation: comment les caporaux tentent de se rabibocher avec la France

Médias

Dar Lkabranate. EP-182. Chengriha et l’art subtil de disparaître au mauvais moment

Médias

Dar Lkabranate. EP-181. Polisario, influence, économie… Quand «Ammi» Tebboune s’applique à tout réduire en cendres

Médias

Dar Lkabranate. EP-180. Au foot (comme ailleurs), le Maroc collectionne les succès, Alger les illusions

Médias

Dar Lkabranate. EP-179. Quand la soif de Ryad Mahrez reflète la pénurie d’eau en Algérie

Médias

Dar Lkabranate. EP-178. Quand les archives de Nasser réduisent à néant 63 ans de mythomanie algérienne

