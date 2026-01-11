Médias

Dar Lkabranate. EP-190. Capture de Maduro: les caporaux tremblent et les chapelles s’effondrent

VidéoLa capture, depuis sa propre chambre à coucher, de Nicolás Maduro a eu l’effet d’un réveil brutal en Algérie. Voilà qu’un régime bardé de galons, d’armes et de discours martiaux peut se révéler aussi solide qu’un château de cartes posé sur un ventilateur. Forcément, chez les caporaux, on sue sous l’uniforme: si Maduro peut être cueilli entre deux coussins, pourquoi pas eux? Tonton Tebboune, lui, a toutes les raisons de vérifier chaque soir que sa porte est bien fermée. Et comme si cela ne suffisait pas, la guerre des chapelles fait rage, opposant un président de l’incertitude à un chef d’armée pour qui le pouvoir se claque au garde-à-vous.

Par le360
Le 11/01/2026 à 15h10
Par le360
Le 11/01/2026 à 15h10
#Nicolas Maduro#Régime algérien#Abdelmadjid Tebboune

