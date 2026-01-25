Médias

Dar Lkabranate. EP-192. IShowSpeed en Algérie: quand l’influence tourne à la «chouha»

VidéoVenue vendre du rêve et des pixels, la visite de l’influenceur américain IShowSpeed en Algérie s’est finalement transformée en vitrine grandeur nature du désordre ambiant. Au lieu des sourires et des selfies promis, le monde a surtout vu des bouteilles en verre voler, une foule surexcitée et une «chouha» retransmise sans filtre sur les réseaux. L’opération d’image s’est muée en auto-sabotage, révélant un chaos que même les montages TikTok n’ont pas réussi à maquiller.

Par Le360
Le 25/01/2026 à 16h41
Par Le360
Le 25/01/2026 à 16h41
#Algérie#réseaux sociaux

