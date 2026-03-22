Dar Lkabranate. EP-200. Verdict de la CAF: les caporaux décrètent un deuil national
VidéoDe la même manière que la victoire contestée du Sénégal en finale de la CAN 2025 a donné lieu à des célébrations nationales (en Algérie), le verdict de la CAF donnant le Maroc vainqueur a provoqué une symphonie de lamentations, audibles presque jusqu’à Oujda. Quelle surprise! La constante est admirable: chaque pays soutenu avec tant de ferveur par le voisin finit invariablement par trébucher. Porter la poisse est une sorte de tradition, presque un talent. Et que dire de ce pays capable de «révéler» une opération antiterroriste spectaculaire toutes les deux semaines, à heure fixe, comme un épisode de série… tout en regardant ses avions militaires tomber les uns après les autres, visiblement allergiques à l’entretien.