Dar Lkabranate. EP-195. Tebboune touche le trophée: la poisse présidentielle s’abat sur les Verts

VidéoTebboune s’est rué sur le trophée Coupe du monde comme s’il allait le ramener à la maison pour de vrai. Chengriha, plus futé, avait décliné poliment pour éviter la poisse cosmique, mais le président a touché direct le Graal sans filtre anti-malchance. Résultat: les Verts sont maudits d’entrée contre l’Argentine, l’Autriche et la Jordanie maroco-coachée. Pendant ce temps, les réunions Sahara font trop mal au cœur du régime qui emprunte 3 milliards pour un train qui ne va nulle part.

Par le360
Le 21/02/2026 à 11h30
Par le360
Le 21/02/2026 à 11h30
#Abdelmadjid Tebboune#Saïd Chengriha#Coupe du monde#Sahara#Prêt

Dar Lkabranate. EP-194. Mine de fer Ghar Djebilet ou «le mensonge du siècle» made in Algeria

Dar Lkabranate. EP-193. Courtisan des caporaux, Derraji ou l'art de transformer les flops en triomphes

Dar Lkabranate. EP-192. IShowSpeed en Algérie: quand l'influence tourne à la «chouha»

Dar Lkabranate. EP-191. CAN 2025: quand les caporaux se découvrent une vocation de pleureuses professionnelles

