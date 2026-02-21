Dar Lkabranate. EP-195. Tebboune touche le trophée: la poisse présidentielle s’abat sur les Verts
VidéoTebboune s’est rué sur le trophée Coupe du monde comme s’il allait le ramener à la maison pour de vrai. Chengriha, plus futé, avait décliné poliment pour éviter la poisse cosmique, mais le président a touché direct le Graal sans filtre anti-malchance. Résultat: les Verts sont maudits d’entrée contre l’Argentine, l’Autriche et la Jordanie maroco-coachée. Pendant ce temps, les réunions Sahara font trop mal au cœur du régime qui emprunte 3 milliards pour un train qui ne va nulle part.