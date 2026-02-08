Dar Lkabranate. EP-194. Mine de fer Ghar Djebilet ou «le mensonge du siècle» made in Algeria
VidéoAh, l’inauguration grandiose de la mythique ligne ferroviaire de Ghar Djebilet: un chef-d’œuvre de mise en scène où l’apparat a visiblement roulé bien plus vite que le progrès réel. Sous les projecteurs soigneusement braqués, on aurait presque cru assister à la naissance d’un eldorado industriel. Sauf qu’en grattant à peine le vernis, on découvre un décor en carton-pâte où la mine reste une promesse lointaine, l’usine un mirage administratif et la future ville ouvrière un concept aussi tangible qu’un discours électoral. Clou du spectacle: le train vedette, reconverti pour l’occasion, semble plus familier avec le transport de céréales qu’avec celui du minerai. Le «projet du siècle» s’est offert en direct comme une démonstration éclatante de prestidigitation, laissant flotter dans l’air un parfum de scandale...du siècle en effet.