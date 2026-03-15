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Dar Lkabranate. EP-199. Hafid Derradji porté disparu, les généraux d’Alger perdent leur porte-voix

VidéoLe phénomène Derradji touche enfin à sa fin. Hafid, fervent admirateur des ayatollahs et star autoproclamée des élucubrations clap-sur sur les réseaux sociaux, aurait été limogé de beIN Sports, laissant les fans du foot respirer après des années de commentaires plus serviles que neutres, à la gloire des généraux d’Alger. Mais, fidèle à lui-même, il tente de maquiller son limogeage en «vacances prolongées», tout en réclamant le poste de ses rêves: directeur de la télévision de propagande algérienne. Le général Chengriha, impassible, aurait toutefois une autre idée: «Puisque ta voix ne porte plus et que tes aboiements ne servent plus à grand-chose, tu pourrais toujours être utile… à surveiller l’entrée du bâtiment.»

Par Le360
Le 15/03/2026 à 15h41
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Le 15/03/2026 à 15h41
#Hafid Derradji#Algérie#Saïd Chengriha#Iran#Qatar#beIN Sports

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