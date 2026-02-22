Dar Lkabranate. EP-196. La diplomatie de Tebboune sous influence hormonale
VidéoLe général Saïd Chengriha a réuni son état-major, visiblement lassé des acrobaties diplomatiques de Abdelmadjid Tebboune. Après avoir rompu avec le Niger, le Burkina Faso, le Mali et même la France, voilà que l’on ressort la boîte à outils de la réconciliation, comme si la diplomatie fonctionnait à la carte. Un officier, mi-amusé mi-perplexe, glisse: «Ce n’est plus de la géopolitique, c’est un dérèglement hormonal version État». Poussées d’adrénaline martiale un jour, besoin soudain d’apaisement le lendemain. La stratégie de Tebboune semble suivre des cycles imprévisibles.