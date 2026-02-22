Médias

Dar Lkabranate. EP-196. La diplomatie de Tebboune sous influence hormonale

VidéoLe général Saïd Chengriha a réuni son état-major, visiblement lassé des acrobaties diplomatiques de Abdelmadjid Tebboune. Après avoir rompu avec le Niger, le Burkina Faso, le Mali et même la France, voilà que l’on ressort la boîte à outils de la réconciliation, comme si la diplomatie fonctionnait à la carte. Un officier, mi-amusé mi-perplexe, glisse: «Ce n’est plus de la géopolitique, c’est un dérèglement hormonal version État». Poussées d’adrénaline martiale un jour, besoin soudain d’apaisement le lendemain. La stratégie de Tebboune semble suivre des cycles imprévisibles.

Par Le360
Le 22/02/2026 à 16h55
Par Le360
Le 22/02/2026 à 16h55
#Algérie#Abdelmadjid Tebboune#Mali#Burkina Faso#Niger#Saïd Chengriha

LEs contenus liés

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-195. Tebboune touche le trophée: la poisse présidentielle s’abat sur les Verts

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-194. Mine de fer Ghar Djebilet ou «le mensonge du siècle» made in Algeria

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-193. Courtisan des caporaux, Derraji ou l’art de transformer les flops en triomphes

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-192. IShowSpeed en Algérie: quand l’influence tourne à la «chouha»

Articles les plus lus

1
Sahara: l’offensive diplomatique américaine pour conclure en 2026
2
Algérie: un jeune homme condamné à 2 ans de prison pour avoir porté le maillot des Lions de l’Atlas
3
L’exploit de Abdelkrim Hachadi: il bâtit son propre cockpit de Boeing 737
4
Autant garder Tebboune…
5
Le roi Mohammed VI donne le coup d’envoi de l’opération nationale «Ramadan 1447» à Salé
6
Un taux de fécondité inférieur à 2 enfants par femme: quels défis pour le Maroc de demain?
7
Moulay Yacoub: les pluies relancent la campagne agricole et ravivent l’espoir des agriculteurs
8
Agadir. Le site des traces de dinosaures d’Anza est menacé: le cri du cœur de Moussa Masrour, professeur retraité de paléontologie
Revues de presse

Voir plus