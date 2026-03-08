Dar Lkabranate. EP-198. Iran: la grande valse des caporaux désorientés
VidéoDepuis le début de l’offensive israélo-américaine contre l’Iran et les attaques répétées de Téhéran visant les pays du Golfe, les caporaux semblent avoir perdu leur boussole politique. Incapables de décider sur quel pied danser, ils s’agitent dans tous les sens, multipliant communiqués et déclarations comme si la quantité pouvait compenser l’absence de ligne claire. Un jour, ils affirment une chose, le lendemain, ils soutiennent exactement l’inverse. La peur d’être les prochains sur la liste semble avoir transformé leur diplomatie en une étrange gymnastique verbale. Résultat: des demi-positions et de prudentes contorsions qui donnent l’impression d’un régime plus occupé à surveiller le vent qu’à définir une stratégie. Même le porte-parole officieux du régime, l’incompétent Hafid Derradji, s’y perd en soutenant les Ayatollahs, au risque de dire adieu à son confortable poste all-inclusive chez BeIN Sports.