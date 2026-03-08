Médias

Dar Lkabranate. EP-198. Iran: la grande valse des caporaux désorientés

VidéoDepuis le début de l’offensive israélo-américaine contre l’Iran et les attaques répétées de Téhéran visant les pays du Golfe, les caporaux semblent avoir perdu leur boussole politique. Incapables de décider sur quel pied danser, ils s’agitent dans tous les sens, multipliant communiqués et déclarations comme si la quantité pouvait compenser l’absence de ligne claire. Un jour, ils affirment une chose, le lendemain, ils soutiennent exactement l’inverse. La peur d’être les prochains sur la liste semble avoir transformé leur diplomatie en une étrange gymnastique verbale. Résultat: des demi-positions et de prudentes contorsions qui donnent l’impression d’un régime plus occupé à surveiller le vent qu’à définir une stratégie. Même le porte-parole officieux du régime, l’incompétent Hafid Derradji, s’y perd en soutenant les Ayatollahs, au risque de dire adieu à son confortable poste all-inclusive chez BeIN Sports.

Par Le360
Le 08/03/2026 à 16h52

Par Le360
Le 08/03/2026 à 16h52
#Iran#Algérie#Dar Lkabranate

Médias

Dar Lkabranate. EP-197. Le premier train parti de Ghar Djebilet toujours sur les rails… de l’éternité 

Dar Lkabranate. EP-196. La diplomatie de Tebboune sous influence hormonale

Dar Lkabranate. EP-195. Tebboune touche le trophée: la poisse présidentielle s’abat sur les Verts

Dar Lkabranate. EP-194. Mine de fer Ghar Djebilet ou «le mensonge du siècle» made in Algeria

Dar Lkabranate. EP-193. Courtisan des caporaux, Derraji ou l’art de transformer les flops en triomphes

Dar Lkabranate. EP-192. IShowSpeed en Algérie: quand l’influence tourne à la «chouha»

Dar Lkabranate. EP-191. CAN 2025: quand les caporaux se découvrent une vocation de pleureuses professionnelles

Dar Lkabranate. EP-190. Capture de Maduro: les caporaux tremblent et les chapelles s’effondrent

