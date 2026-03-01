Dar Lkabranate. EP-197. Le premier train parti de Ghar Djebilet toujours sur les rails… de l’éternité
VidéoLa grande série des scandales et des humiliations bat son plein à Alger. Et visiblement, Ramadan n’a rien pu y changer. Alors que tout le monde s’épuise à faire les courses et que la consommation atteint des sommets, les Algériens doivent composer avec la pénurie de sel. Et tandis que les inondations s’acharnent, Oran souffre du manque d’eau potable. Quant à l’idée du siècle du président Tebboune, eh bien, elle se fait toujours attendre. La première cargaison de minerai de fer de Ghar Djebilet, partie il y a déjà un mois par le rail, n’a toujours pas atteint sa destination.