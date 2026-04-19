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Dar Lkabranate. EP-204. Quand les caporaux jouent aux hôtes de marque: le grand théâtre de l’absurde

VidéoLes voilà donc, nos chers dirigeants algériens, qui s’agitent comme des poulets sans tête pour redorer un blason déjà bien terni. Entre réceptions fastueuses et sourires figés, ils croient encore pouvoir sauver les apparences. Mais le ridicule, lui, ne les lâche pas. Il y a eu cette fameuse visite du pape, un moment gâché par un double attentat terroriste. Les vaillants protecteurs de la nation, plutôt que de réagir, ont préféré se murer dans un silence de cathédrale. Une stratégie aussi subtile qu’un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et il y a eu l’arrivée de Gianni Infantino, le président de la FIFA, venu «prendre des instructions de la présidence», selon la version officielle. Comme si recevoir le patron du football mondial pour lui montrer des stades fantômes et des pelouses en friche était une preuve de grandeur. Après tout, pourquoi se contenter de petites humiliations quand on peut viser le ridicule absolu?

Par Le360
Le 19/04/2026 à 13h00
Par Le360
Le 19/04/2026 à 13h00
#Algérie#Abdelmadjid Tebboune#Visite du pape#Gianni Infantino#Dar Lkabranate

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