Dar Lkabranate. EP-202. Romance italienne, réconciliation espagnole: quand Abdelmadjid Tebboune craque
VidéoEntre Abdelmadjid Tebboune et Giorgia Meloni, la diplomatie a viré à la comédie romantique. Au lieu d’ouvrir les vannes du gaz, il a entrouvert celles du cœur. Une idylle diplomatique aux accents de coup de foudre, où la realpolitik s’efface un instant derrière un scénario presque hollywoodien. Et puis, comme dans tout bon feuilleton, il y a le retour surprise. Après trois ans de brouille avec l’Espagne, Alger déroule le tapis rouge à José Manuel Albares, sans excuses ni concession sur le Sahara. Un revirement qui interroge, entre pragmatisme assumé et dignité mise à l’épreuve.