Dar Lkabranate. EP-203. Mini-drapeau, maxi-ridicule: le naufrage en mondovision de la caporocratie
VidéoLes caporaux ont dû avaler de travers devant le spectacle surréaliste offert lors du match amical contre l’Uruguay, au Juventus Stadium. La mise en scène, à elle seule, tient lieu de radiographie impitoyable d’un régime en phase terminale de crédibilité. Avant que le ballon ne daigne rouler, le cérémonial des hymnes a viré à la farce: le drapeau algérien, censé incarner la souveraineté et la dignité nationale, s’est retrouvé relégué à une version miniature. Une métaphore cruelle, de la place qu’occupe cet État sur la scène internationale. L’après-match a offert un second acte tout aussi édifiant. Les tribunes se sont transformées en vivier d’envahisseurs improvisés, déferlant sur la pelouse dans un désordre jubilatoire. C’est l’image d’un pays qui prétend à la respectabilité mais dont les représentations virent à la caricature, où l’amateurisme le dispute au ridicule.