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Dar Lkabranate. EP-208. Algérie: on ne sait pas ce qui se passe dans les soirées de Tebboune… mais Hamlaoui garde son poste

VidéoIbtissem Hamlaoui reconduite à la tête du Croissant-Rouge algérien, personne n’a fait semblant d’être surpris. Chez les voisins, on ne dirige pas parce qu’on est compétent, on dirige parce qu’on est bien placé. Et visiblement, elle l’est. Assez pour séduire Abdelmadjid Tebboune, mais aussi Brahim Ghali qui lui envoie des invitations à des soirées dont on ne connaît pas le programme mais dont on devine l’ambiance. Pendant ce temps, la nomenklatura fait grise mine. Paris lui a claqué la porte au nez et des soldats turcs ont craché un «tfou» sonore au passage de Tebboune.

Par Le360
Le 17/05/2026 à 14h30
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Le 17/05/2026 à 14h30
#Dar Lkabranate#Ibtissem Hamlaoui#Brahim Ghali#nomenklatura

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