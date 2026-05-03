Dar Lkabranate. EP-206. Algérie, le pays où toutes les carrières mènent à…la case prison
VidéoEn Algérie, le parcours professionnel des ministres et autres premiers ministres ressemble étrangement à un jeu de société où la case «départ» mène invariablement à la case «prison». Une fin de carrière aussi prévisible qu’un feuilleton égyptien des années 1980, mais en moins glamour. Et comme si cela ne suffisait pas, les hauts gradés de l’armée découvrent eux aussi, un peu tard, que leur parcours se termine souvent entre quatre murs. Une perspective si réjouissante que certains ont déjà troqué leur uniforme contre un passeport étranger et un aller simple pour des cieux plus cléments, leur butin bien serré sous le bras. Car l’Algérie, voyez-vous, n’est pas vraiment un pays, mais un buffet à volonté où l’on se sert copieusement avant de filer de peur que le serveur ne vous présente l’addition, sous forme de mandat de dépôt.