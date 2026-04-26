Dar Lkabranate. EP-205. Mondial 2026: comment Alger entend riposter à la caution américaine de 15.000 dollars
VidéoPour obtenir un visa d’entrée aux États-Unis et suivre les Fennecs au Mondial 2026, les supporters algériens devront déposer une caution pouvant atteindre 15.000 dollars, une mesure que certains interprètent comme une assurance tous risques contre les débordements de supporters un peu trop enthousiastes. Tandis qu’Abdelmadjid Tebboune redouterait une fuite de capitaux déguisée en passion footballistique, allant jusqu’à envisager une revalorisation du dinar, Saïd Chengriha proposerait une solution plus rentable: un écran géant au centre d’Alger, entouré d’un grillage et accessible via un ticket payant, transformant ainsi la ferveur populaire en recette… tout en gardant les supporters à portée de contrôle.