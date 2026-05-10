Dar Lkabranate. EP-207. Du «jamais sans le Polisario» au «on s’incline»: le virage à 180° d’Alger
VidéoLa seule constance du régime algérien, ici représenté par M. Le président, c’est son talent pour l’acrobatie verbale. Hier encore, Tebboune claironnait qu’il ne lâcherait jamais la «cause sahraouie». Aujourd’hui, le voilà qui célèbre la résolution 2797 comme une divine surprise, reconnaissant ainsi que l’autonomie sous souveraineté marocaine sur le Sahara est «inéluctable». Quel revirement! Quel pragmatisme! On se demande seulement à quel moment ce même régime, si prompt à dénoncer les «ingérences étrangères», a décidé que les desiderata de Washington valaient bien une trahison de ses anciens protégés. Après tout, quand on a passé des années à entretenir des camps de réfugiés fantômes et des milices fantoches, il faut bien savoir tourner casaque… et aller à Canossa.