Maersk contourne la congestion de Casablanca en misant sur l’axe ferroviaire Tanger-Casablanca

Face à l’explosion des flux de marchandises et aux difficultés récurrentes qui pèsent sur la desserte maritime directe de Casablanca, le géant mondial du transport de conteneurs Maersk opère un virage stratégique majeur dans le Royaume. Le groupe danois annonce une restructuration globale de sa chaîne logistique marocaine, désignant désormais le complexe portuaire de Tanger Med comme sa principale porte d’entrée maritime, reliée au cœur économique du pays par un corridor ferroviaire haute fréquence, indique le magazine hebdomadaire Challenge.

Cette reconfiguration vise à apporter une réponse concrète aux contraintes opérationnelles observées au port de Casablanca. En proie à des embouteillages fréquents et à une flexibilité opérationnelle limitée, la plateforme casablancaise subit de plein fouet la hausse de l’activité commerciale. Selon les données de l’Agence Nationale des Ports (ANP), le port de Casablanca a manipulé 3,53 millions de tonnes de fret sur le seul mois de juin, soit une progression de 32% par rapport à la même période en 2025.

Conservant une place centrale avec environ 35% du trafic portuaire national, la capitale économique bénéficie désormais d’un schéma d’acheminement alternatif, conçu pour préserver la fluidité de ses approvisionnements.

En connectant directement les infrastructures mondiales de Tanger Med au bassin industriel et commercial de Casablanca via le rail, Maersk fusionne ces deux hubs en un guichet unique pour les chargeurs et logisticiens, lit-on dans Challenge. L’offre repose sur un maillage complet comprenant des liaisons ferroviaires désormais pleinement opérationnelles, garantissant des départs réguliers et des temps de transit prévisibles pour sécuriser la gestion des stocks et des services terrestres sur-mesure. La prise en charge des démarches de dédouanement, des capacités d’entreposage logistique, ainsi que le transport routier pour le dernier kilomètre. S’y ajoute la centralisation du suivi opérationnel depuis l’embarquement international jusqu’à la livraison finale au client.

Au-delà du marché intérieur, ce corridor ferroviaire Tanger-Casablanca offre un axe de délestage stratégique pour le commerce extérieur entre le Maroc et l’Europe. En diversifiant les modes de transport et en réduisant la dépendance aux seules routes maritimes ou routières traditionnelles, l’armateur renforce l’agilité des chaînes de valeur. Dans un contexte de croissance continue des échanges maritimes, cette approche intégrée entend désengorger les points de passage saturés, tout en offrant la prévisibilité requise pour accompagner l’expansion industrielle du Royaume.