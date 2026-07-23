Moody’s Ratings, Standard & Poor’s...Tanger Med confirme la robustesse de son modèle financier

Dans le détail, Moody’s attribue à TMPA une notation finale Baa3, assortie d’une perspective stable, soit un cran au-dessus de la notation souveraine du Maroc. L’agence souligne également une évaluation intrinsèque (Scorecard-Indicated Outcome) de Baa1 à horizon fin 2025, équivalant à trois crans au-dessus du souverain. Une performance notable, alors qu’il est d’usage qu’une entreprise, même performante, ne dépasse pas la signature de son pays d’origine.

De son côté, Standard & Poor’s accorde à TMPA une notation BBB-, également assortie d’une perspective stable. L’agence lui attribue en outre un profil de crédit autonome (stand-alone credit profile) de “bbb”, là encore supérieur d’un cran à la notation souveraine.

Au-delà des chiffres, les deux agences convergent dans leur analyse des fondamentaux de TMPA. Elles mettent en avant une position géostratégique de premier plan, au carrefour des grandes routes maritimes intercontinentales, ainsi qu’un leadership confirmé sur le segment du transbordement en Méditerranée occidentale. Le portefeuille clients constitue un autre atout majeur, avec la présence d’armateurs de premier rang tels que A.P. Moller-Maersk, CMA CGM et Hapag-Lloyd, liés par des contrats de concession de long terme.

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Les rapports soulignent également la flexibilité tarifaire de l’opérateur portuaire et sa résilience commerciale, qui lui permettent de s’adapter aux évolutions du commerce maritime international. TMPA est ainsi perçue comme un maillon stratégique dans l’intégration du Maroc aux marchés mondiaux.

Engagée depuis plus de quatre ans dans un processus de notation auprès des grandes agences internationales, TMPA voit dans la publication de ces évaluations l’aboutissement d’une démarche axée sur la transparence financière et la bonne gouvernance. Une reconnaissance qui renforce sa crédibilité auprès des investisseurs internationaux, notamment en vue du financement de son programme de développement.

Filiale de TMSA, TMPA assure la gestion des infrastructures portuaires de Tanger Med, incluant Tanger Med 1 et 2, ainsi que le port passagers et rouliers, piliers de la plateforme logistique marocaine tournée vers l’international.