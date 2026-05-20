Société

Tanger Med: plus d’une tonne de résine de cannabis interceptée en deux opérations

Un élément de la police scientifique effectuant des analyses sur une quantité de drogue saisie par les éléments de la Sûreté nationale. (photo d'illustration)

Deux tentatives de passage de résine de cannabis ont été déjouées au port de Tanger Med. La drogue, dissimulée dans deux camions, pesait au total 1,09 tonne.

Par La Rédaction
Le 20/05/2026 à 17h17

Les éléments de la Sûreté nationale et des Douanes au port de Tanger Med ont déjoué, ce mercredi 20 mai, deux tentatives de trafic de résine de cannabis. Au total, une tonne et 90 kilogrammes de drogue ont été saisis. Deux individus soupçonnés d’implication dans le trafic international de stupéfiants et de substances psychotropes ont été interpellés.

Les procédures de surveillance et de contrôle aux frontières ont permis, lors de la première opération, de saisir 440 kilogrammes de résine de cannabis, dissimulés dans des cavités spécialement aménagées dans la structure métallique de la remorque d’un camion immatriculé au Maroc. Son conducteur, âgé de 40 ans, a été interpellé.

Une partie de la drogue saisie.

La seconde opération a quant à elle abouti à la découverte de 650 kilogrammes de cannabis, dissimulés dans des boîtes en carton à bord d’un camion portant des plaques d’immatriculation étrangères. Les investigations ont conduit à l’arrestation de son conducteur, un ressortissant roumain âgé de 50 ans.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue dans le cadre d’une enquête judiciaire conduite sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider l’ensemble des circonstances entourant ces deux affaires et de déterminer tous les actes criminels imputables aux mis en cause.

Par La Rédaction
Le 20/05/2026 à 17h17
#Tanger Med#résine de cannabis#Trafic de drogue

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