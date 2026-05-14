Casablanca: plus de trois tonnes de résine de cannabis saisies à Ouled Azzouz

Les éléments de la Brigade nationale de police judiciaire, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national, sont parvenus, dans les premières heures du jeudi 14 mai, à déjouer une tentative de trafic international de stupéfiants et à saisir 3 tonnes et 400 kilogrammes de chira.

Cette opération sécuritaire a été menée dans la zone rurale d’Ouled Azzouz, en périphérie de Casablanca. Elle a abouti à la saisie d’un véhicule utilitaire abandonné par son conducteur au cours d’une poursuite nocturne, lequel était chargé d’un total de 86 ballots de chira.

La Brigade nationale de police judiciaire a ouvert une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, en vue d’interpeller le conducteur du véhicule utilisé pour le transport des stupéfiants saisis, ainsi que d’identifier et d’appréhender l’ensemble des membres du réseau criminel impliqué dans cette opération.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts intensifs et continus déployés par les services de la Direction générale de la sûreté nationale et de la Direction générale de la surveillance du territoire national dans la lutte contre le trafic international de stupéfiants et de psychotropes.