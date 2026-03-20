Tanger Med: près de 4 tonnes de résine de cannabis découvertes dans une cargaison de poisson congelé

Cette intervention fait suite à une opération de contrôle conjointe ciblant un camion de transport international immatriculé au Maroc, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les agents ont découvert la cargaison de drogue soigneusement dissimulée dans des cavités aménagées à l’intérieur de poissons congelés, spécialement conçus et conditionnés pour tromper la vigilance des contrôles frontaliers.

Une partie de la cargaison de résine de cannabis saisie lors de cette opération conjointe menée par les services de police et des douanes au port de Tanger Med.

Le conducteur du poids lourd, un ressortissant marocain, a été placé sous enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent. Les investigations en cours visent à identifier les ramifications nationales et internationales de ce réseau criminel et à interpeller l’ensemble des personnes impliquées.

Cette saisie s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés par les services de sécurité aux points de passage frontaliers du Royaume, afin de lutter efficacement contre les réseaux de trafic international de stupéfiants et de psychotropes.