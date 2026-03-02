Plus d’une tonne de résine de cannabis saisie à Bouznika

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Rabat, en collaboration avec la Direction générale de la Surveillance du territoire, ont mis en échec, aux premières heures de ce lundi 2 mars, une tentative de trafic international impliquant une cargaison de 1 tonne et 190 kilogrammes de résine de cannabis.

D’après les premiers éléments disponibles, les forces de l’ordre ont repéré un véhicule utilitaire muni de plaques d’immatriculation falsifiées, abandonné à proximité d’un ensemble résidentiel à Bouznika après l’éclatement de ses pneus. À l’intérieur, un total de 29 ballots de chira, destinés à être écoulés à l’international, a été repéré.

Les investigations et opérations sécuritaires se poursuivent sous la supervision du parquet compétent, dans le but d’identifier et d’interpeller les personnes soupçonnées d’être impliquées dans la détention et l’acheminement de cette cargaison de stupéfiants.