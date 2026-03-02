Société

Plus d’une tonne de résine de cannabis saisie à Bouznika

Une saisie de chira. (Photo d'illustration)

Les éléments de la police judiciaire relevant de la préfecture de Rabat ont mis en échec, ce lundi 2 mars, une tentative de trafic international de drogue, saisissant plus d’une tonne de résine de cannabis à Bouznika.

Par La Rédaction
Le 02/03/2026 à 15h00

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Rabat, en collaboration avec la Direction générale de la Surveillance du territoire, ont mis en échec, aux premières heures de ce lundi 2 mars, une tentative de trafic international impliquant une cargaison de 1 tonne et 190 kilogrammes de résine de cannabis.

D’après les premiers éléments disponibles, les forces de l’ordre ont repéré un véhicule utilitaire muni de plaques d’immatriculation falsifiées, abandonné à proximité d’un ensemble résidentiel à Bouznika après l’éclatement de ses pneus. À l’intérieur, un total de 29 ballots de chira, destinés à être écoulés à l’international, a été repéré.

Les investigations et opérations sécuritaires se poursuivent sous la supervision du parquet compétent, dans le but d’identifier et d’interpeller les personnes soupçonnées d’être impliquées dans la détention et l’acheminement de cette cargaison de stupéfiants.

Par La Rédaction
Le 02/03/2026 à 15h00
#résine de cannabis#Bouznika#DGST

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

BCIJ: démantèlement d’un vaste réseau de trafic international de drogues à Casablanca, 16 tonnes de résine de cannabis saisies

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

En coopération avec la DGSN, la police espagnole saisit 22 tonnes de résine de cannabis

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Safi: plus de deux tonnes de résine de cannabis saisies, trois personnes interpellées

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Plus de 4,32 tonnes de résine de cannabis saisies à Oulad Teïma, un sexagénaire arrêté

Articles les plus lus

1
Sahara. «La base la plus adéquate, sérieuse, crédible et réaliste»: la Belgique réaffirme son soutien au plan d’autonomie marocain
2
Attaques de l’Iran contre les pays du Golfe: l’Algérie ne condamne pas le régime des Mollahs
3
Mille visages, mille horizons, une identité... quand le Ftour pluriel célèbre la jeunesse et la tamaghrabit
4
Nakhla fait le plein: les images du deuxième plus ancien barrage du nord du Maroc
5
Facturation électronique en 2026: «La majorité des entreprises n’est pas encore prête», alerte Imad Moumin
6
Terreur pour tous
7
Laâyoune: le marché Al Hizam, vitrine d’un commerce modernisé et structuré
8
Algérie: Saint Augustin en vitrine, les chrétiens sous scellés
Revues de presse

Voir plus