Plus de 4,32 tonnes de résine de cannabis saisies à Oulad Teïma, un sexagénaire arrêté

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire d’Agadir ont réussi, dans la soirée d’hier vendredi, sur la base d’informations fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à interpeller un individu âgé de 66 ans, soupçonné d’être lié à un réseau criminel actif dans le trafic international de drogues, et à saisir pas moins de quatre tonnes et 328 kilogrammes de résine de cannabis.

Cette opération conjointe a été menée dans la zone rurale d’Ouled Kroum, dans les environs de la ville d’Oulad Teïma. Les procédures de fouille et de perquisition effectuées dans une exploitation agricole ont permis la saisie d’un véhicule utilitaire contenant 105 ballots de résine de cannabis, en plus d’une voiture et d’un canot pneumatique.

Le suspect a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire supervisée par le parquet compétent, afin de déterminer les circonstances et les tenants de cette affaire, ainsi que d’identifier les autres personnes impliquées dans cette activité criminelle.