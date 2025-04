El Jadida: lourdes peines contre des trafiquants de drogue

Le tribunal de première instance d’El Jadida, présidée par le juge Othmane Nahal, a récemment prononcé un total de 72 années de prison à l’encontre des membres d’un réseau spécialisé dans le trafic international de drogues via les côtes de la ville.

Les peines prononcées, indique Assabah dans son édition de ce mardi 15 avril, ont varié entre l’acquittement et six années de prison.

Ainsi, neuf accusés ont été condamnés à six ans de prison ferme, un autre à cinq ans, trois individus à quatre ans, tandis que deux autres ont écopé de huit mois de prison ferme. Quatre accusés ont été acquittés.

Le juge d’instruction avait auparavant ordonné l’incarcération de 14 prévenus au centre pénitentiaire local, à la suite d’une requête du procureur du Roi en vue d’une enquête approfondie, les mis en cause ayant été arrêtés en flagrant délit par les éléments du centre judiciaire relevant de la Gendarmerie royale d’El Jadida.

«À l’issue de l’enquête détaillée, il a été décidé de poursuivre 14 accusés en détention préventive, et cinq autres en liberté provisoire, pour détention et trafic de stupéfiants, transport et tentative de transport, exportation et tentative d’exportation de drogue, complicité, ainsi qu’organisation et facilitation de sorties illégales du territoire national», écrit-on.

L’interpellation des suspects a été effectuée par les éléments du centre judiciaire de la Gendarmerie royale d’El Jadida, sous la supervision du commandant de la brigade, après une alerte émise par la station de surveillance de la Marine royale basée à la plage d’Azemmour.

Celle-ci avait repéré un canot pneumatique rapide en provenance du nord, entrant dans les eaux territoriales d’El Jadida.

Sa position a été localisée près de la plage d’El Haouzia, à l’entrée de la ville.

Suite à cette information, plusieurs patrouilles de la gendarmerie ont été mobilisées pour mener une vaste opération de ratissage sur la plage de Zihyhyf, aboutissant à l’arrestation de plusieurs individus originaires de différentes régions, notamment du nord du Royaume.

Ont été saisis quatre véhicules utilitaires, un camion de grande taille, deux canots pneumatiques et trois moteurs.

«Certains des suspects arrêtés sur place ont reconnu être venus pour transporter des ballots de drogue depuis la terre ferme vers la mer. Ils ont également indiqué l’emplacement où se regroupaient d’autres porteurs de ballots dans une maison de la commune d’El Haouzia», écrit-on encore.

Le procureur du Roi a ordonné de placer tous les suspects en garde à vue en vue de l’enquête, tout en lançant des investigations approfondies pour identifier les autres membres de ce réseau criminel spécialisé dans le trafic international de drogue.

Les éléments du centre judiciaire ont alors engagé des recherches avec les mis en cause appartenant à un réseau international.

Des mandats de recherche ont été émis contre d’autres suspects et leurs complices identifiés grâce aux procès-verbaux rédigés par le centre judiciaire d’El Jadida.

L’enquête a été conduite sous la supervision du parquet compétent.

Un certain nombre d’interpellés ont avoué s’être rendus sur les lieux dans le but d’émigrer clandestinement, après avoir versé de l’argent à l’organisateur de ce périple.

La majorité d’entre eux seraient originaires du nord du pays et auraient remis 25 000 dirhams au chauffeur d’un véhicule près de la plage d’El Haouzia.

D’autres personnes arrêtées ont déclaré être venues après qu’une personne leur a proposé de transporter des ballots de drogue contre une rémunération de 1 000 dirhams.

Une fois sur la plage, ils ont vu des individus préparer un canot pneumatique et son moteur, avant que les éléments de la gendarmerie n’interviennent pour interpeller tout le monde.