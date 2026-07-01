Société

Tanger Med: 14.245 comprimés psychotropes saisis dans un camion, le chauffeur interpellé

Une partie de la saisie effectuée par les éléments de la Sûreté nationale en poste au port de Tanger Med.

Une tentative de trafic international de drogue a échoué au port de Tanger Med. La police a saisi 14.245 comprimés psychotropes et interpellé le chauffeur du camion impliqué.

Par La Rédaction
Le 01/07/2026 à 10h00

Les éléments de la Sûreté nationale en poste au port de Tanger Med sont parvenus, dans la soirée du 30 juin, à avorter une opération de trafic international portant sur une cargaison de substances psychotropes destinée au territoire national, totalisant 14.245 comprimés pharmaceutiques stupéfiants de différents types.

Cette cargaison a été saisie à l’issue d’une opération de contrôle menée par les éléments de la Sûreté nationale, à l’aide de chiens policiers dressés, dans un camion de transport international de marchandises immatriculé au Maroc, immédiatement après son arrivée par voie maritime en provenance d’un port espagnol. Elle était dissimulée dans la structure du véhicule.

Lire aussi : «L’boufa» et comprimés psychotropes: nouvelle opération coup de poing à Deroua

La saisie se compose de 11.145 comprimés stupéfiants de type Rivotril et de 3.100 comprimés pharmaceutiques de type Trankimazin.

Cette opération a permis l’interpellation du chauffeur du camion utilisé dans la tentative de trafic, un ressortissant marocain, placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer toutes les ramifications possibles de cette activité criminelle aux niveaux local et international.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts intensifs déployés par les services sécuritaires pour lutter contre le trafic international de drogues et de substances psychotropes, ainsi que contre les différentes formes de criminalité transfrontalière.

Par La Rédaction
Le 01/07/2026 à 10h00
#Tanger Med#comprimés psychotropes

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