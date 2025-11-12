Salé: plus de 6.000 comprimés psychotropes saisis, 2 personnes interpellées

Un élément de la police scientifique effectuant des analyses sur une quantité de drogue saisie par les éléments de la Sûreté nationale. (photo d'illustration)

Les éléments de la police du district provincial de Salé, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, ont interpellé, tôt dans la matinée du mercredi 12 novembre, deux hommes âgés de 34 et 36 ans, aux antécédents judiciaires, pour leur implication présumée dans la possession et le trafic de drogues et de substances psychotropes.

Les deux suspects ont été arrêtés en flagrant délit de détention et de trafic de stupéfiants. La fouille menée lors de leur interpellation a permis la saisie de 6.054 comprimés psychotropes, dont 1.000 comprimés d’ecstasy et 5.054 comprimés de type Rivotril, ainsi que 328 grammes de cocaïne et deux armes blanches de grande taille.

Les deux individus ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire supervisée par le parquet compétent, afin d’identifier d’éventuels complices et de déterminer leurs liens avec des réseaux de trafic de drogue et de psychotropes.