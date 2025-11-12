Société

Salé: plus de 6.000 comprimés psychotropes saisis, 2 personnes interpellées

Un élément de la police scientifique effectuant des analyses sur une quantité de drogue saisie par les éléments de la Sûreté nationale. (photo d'illustration)

Les services de police de Salé ont arrêté mercredi 12 novembre deux récidivistes en possession de plus de 6.000 comprimés psychotropes.

Par La Rédaction
Le 12/11/2025 à 09h52

Les éléments de la police du district provincial de Salé, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, ont interpellé, tôt dans la matinée du mercredi 12 novembre, deux hommes âgés de 34 et 36 ans, aux antécédents judiciaires, pour leur implication présumée dans la possession et le trafic de drogues et de substances psychotropes.

Les deux suspects ont été arrêtés en flagrant délit de détention et de trafic de stupéfiants. La fouille menée lors de leur interpellation a permis la saisie de 6.054 comprimés psychotropes, dont 1.000 comprimés d’ecstasy et 5.054 comprimés de type Rivotril, ainsi que 328 grammes de cocaïne et deux armes blanches de grande taille.

Les deux individus ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire supervisée par le parquet compétent, afin d’identifier d’éventuels complices et de déterminer leurs liens avec des réseaux de trafic de drogue et de psychotropes.

#Psychotropes#Trafic de drogue#Salé#police

Saisie record de psychotropes au port de Nador

Casablanca: saisie record de plus de 107.000 comprimés psychotropes

Tanger: interpellation d’un individu soupçonné de trafic de drogues et de psychotropes

Port Tanger Med: saisie de 64.080 comprimés psychotropes, 3 suspects arrêtés

