Saisie record de psychotropes au port de Nador

À Nador, les autorités marocaines ont intercepté une cargaison de plus de 76.000 comprimés d’ecstasy dissimulés dans un véhicule en provenance d’un port européen.

Dans le cadre d’une opération conjointe entre les services de sécurité et les douanes au port de Nador, les autorités marocaines ont intercepté une cargaison de plus de 76.000 comprimés d’ecstasy dissimulés dans un véhicule en provenance d’un port européen.

Par La Rédaction
Le 18/09/2025 à 08h38

La brigade régionale de la police judiciaire de Nador a ouvert hier mercredi 17 septembre, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer l’origine et la destination d’une cargaison massive de psychotropes interceptée à l’arrivée d’un véhicule utilitaire en provenance d’un port européen.

Lors d’une opération conjointe entre les services de la Sûreté nationale et les douanes, menée au port de Nador dans l’après-midi, les autorités ont découvert 76.841 comprimés d’ecstasy soigneusement dissimulés dans des boîtes de produits alimentaires à l’intérieur du véhicule. La fouille minutieuse a permis la saisie immédiate de la marchandise illicite dès l’arrivée du véhicule par voie maritime.

Les premières investigations ont conduit à l’interpellation d’un individu âgé de 55 ans, soupçonné d’être lié à ce trafic. Il a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire en cours, visant à élucider les circonstances de cette affaire et à identifier les ramifications potentielles de ce réseau criminel, tant sur le territoire national qu’à l’échelle régionale et internationale.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus et coordonnés des services de sécurité marocains pour lutter contre le trafic transfrontalier de stupéfiants et de substances psychotropes, et pour démanteler les réseaux criminels opérant au-delà des frontières.

#Justice#Psychotropes#BNPJ#Nador

