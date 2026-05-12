Tanger Med: SFC Automotive Solutions ouvre une usine de 28 millions d’euros

Une nouvelle implantation industrielle allemande vient renforcer l’écosystème automobile de Tanger Med. SFC Automotive Solutions a inauguré sa nouvelle usine au sein de la plateforme industrielle du complexe portuaire, dans le cadre d’un investissement global de 28 millions d’euros. La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre délégué chargé de l’Investissement, Karim Zidane, ainsi que des dirigeants du groupe Mutares et de Tanger Med Zones.

L’unité industrielle s’étend sur une superficie de 6 hectares et ambitionne d’atteindre un chiffre d’affaires de 85 millions d’euros, avec la création de 900 emplois directs. Selon le communiqué, cette implantation doit permettre au groupe «de renforcer ses capacités de production et de répondre à la demande croissante du secteur automobile».

Le site produira des solutions d’étanchéité automobile en caoutchouc et en thermoplastique, notamment des joints techniques de carrosserie destinés aux systèmes automobiles. L’usine fabriquera également des systèmes de transfert de fluides utilisés dans les dispositifs de refroidissement des véhicules thermiques, hybrides et électriques.

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Le communiqué précise que ces équipements seront fabriqués «grâce à des technologies de production avancées, à des niveaux de productivité de classe mondiale et au respect des plus hauts standards en matière de qualité». Les solutions développées doivent répondre aux exigences des constructeurs automobiles en matière de «performance, de durabilité, de sécurité et de fiabilité opérationnelle».

Karim Zidane a estimé que cette inauguration «marque une étape importante dans le renforcement de la vocation industrielle du Maroc». Le ministre a ajouté que le projet «illustre la confiance des investisseurs internationaux dans notre écosystème et confirme la compétitivité de Tanger Med en tant que plateforme de référence».

Le ministre a également souligné que le projet contribue à «consolider davantage l’ancrage du Royaume dans les chaînes de valeur mondiales», tout en favorisant «des opportunités durables en matière d’emploi et de développement des compétences».

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Même lecture du côté de Tanger Med Zones. Son directeur général, Ahmed Bennis, a indiqué que l’arrivée de SFC Automotive Solutions «confirme l’intérêt des investisseurs allemands pour la plateforme industrielle de Tanger Med». Il a rappelé que plusieurs équipementiers allemands opèrent déjà sur le site, citant notamment ZF Lifetec, MUBEA et KOSTAL.

Le communiqué indique également qu’un protocole d’accord a été signé avec le fonds Mutares afin de «structurer un cadre de coopération destiné à faciliter l’accès à son portefeuille de plus de 40 multinationales et à accompagner leur implantation au Maroc».

Ce partenariat vise à encourager «le développement de nouvelles activités industrielles, notamment dans le secteur automobile», tout en renforçant «la compétitivité et le positionnement des entreprises allemandes et européennes».

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SFC Automotive Solutions présente cette implantation comme une étape de long terme dans son développement régional. Fabio Morandi, président de SFC Automotive Solutions, a déclaré que cette nouvelle usine «reflète notre engagement à long terme en faveur de l’excellence industrielle, de l’innovation et de la croissance durable».

Morandi a en outre ajouté que cet investissement doit permettre de «consolider notre position en tant qu’acteur clé de l’industrie automobile en Afrique du Nord», tout en accompagnant les clients du groupe «avec des solutions fiables, performantes et durables».

Le communiqué rappelle enfin que la plateforme industrielle de Tanger Med accueille plus d’une vingtaine d’entreprises allemandes opérant dans l’automobile, la logistique, l’électronique et plusieurs autres activités industrielles. Ces entreprises ont investi plus de 3 milliards de dirhams et généré plus de 10.000 emplois directs. En 2025, elles ont réalisé un chiffre d’affaires global d’environ 9 milliards de dirhams