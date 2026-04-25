Geely au SIAM 2026: l’hybride rechargeable au service de la transition énergétique
VidéoPrésent au SIAM 2026, Geely présente une offre électrifiée innovante, dont un pick-up hybride rechargeable, une première sur le marché marocain. Avec 66 km en tout électrique et 125 km en combiné, ce véhicule allie puissance, sobriété et fonction de recharge mobile. Geely étend aussi son réseau: showrooms à Oujda et Casablanca en mai, puis à Tanger en juillet. Objectif: proposer des véhicules dits “New Energy Vehicles”, accessibles, économes et high-tech pour accompagner la transition énergétique du Royaume.