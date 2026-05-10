Lancement de JAC MOTORS au Maroc: une nouvelle ère de performance entre robustesse historique et mobilité d’avenir

Lors du lancement de JAC Motors au Maroc, marquant une nouvelle étape dans la mobilité automobile. (S.Belghiti/Le360)

Fort d’un héritage de plus de 60 ans et d’une présence dans plus de 130 pays, le constructeur international JAC MOTORS s’installe ainsi au Royaume avec une offre multi segment capable de répondre aux exigences les plus strictes des professionnels et des particuliers.

M-AUTOMOTIV et JAC MOTORS: une alliance stratégique pour une mobilité de confiance

L’ambition de M-AUTOMOTIV a toujours été de redéfinir les standards de la distribution automobile au Maroc en plaçant l’humain, l’innovation et la proximité au cœur de son modèle. Aujourd’hui, cette vision franchit un nouveau palier stratégique grâce au partenariat exclusif noué avec JAC MOTORS. En intégrant ce géant international à son portefeuille, M-AUTOMOTIV ne se contente pas d’élargir son offre; elle scelle une alliance avec un constructeur dont les valeurs de robustesse et de pragmatisme font écho aux exigences de fiabilité portées par le groupe marocain.

Ce lien de confiance s’appuie sur l’héritage exceptionnel de JAC MOTORS. Depuis sa fondation en 1964, la marque a bâti une réputation mondiale inébranlable fondée sur la durabilité extrême et la rentabilité d’exploitation de ses véhicules. Historiquement passée maître dans l’art de concevoir des véhicules utilitaires et des poids lourds capables de résister aux conditions les plus intensives, JAC MOTORS a su opérer une mutation technologique remarquable.

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Aujourd’hui, la marque fait évoluer son expertise vers des solutions de mobilité électrique de pointe — comme en témoignent la citadine E30X ou le fourgon M3 EV — tout en préservant ses fondations de robustesse qui constituent sa véritable signature.

À travers ce partenariat exclusif, M-AUTOMOTIV devient le trait d’union entre l’excellence industrielle chinoise et les besoins concrets du marché national, garantissant aux clients marocains une transition énergétique sereine et performante.

Lors du lancement de JAC MOTORS au Maroc, Souhail Houmaïni, directeur général de M-AUTOMOTIV, aux côtés du représentant de JAC Motors. (S.Belghiti/Le360)

«Avec JAC MOTORS, nous ne lançons pas simplement une marque; nous introduisons un partenaire de confiance pour les acteurs économiques du pays», souligne Souhail Houmaini, directeur général de M-AUTOMOTIV. «De la citadine électrique E30X au poids lourd de 18 tonnes, nous offrons une mobilité intelligente, robuste et résolument tournée vers l’avenir», a-t-il rajouté.

Décorticage d’une gamme multisegment et innovante

Le déploiement de JAC MOTORS au Maroc repose sur une stratégie mixte de CBU (importation) et de CKD (assemblage local), assurant une disponibilité optimale et un soutien à l’industrie nationale.

1. La révolution électrique, l’innovation «Zéro Émission»

JAC MOTORS et M-AUTOMOTIV introduisent des technologies de batteries de pointe (partenariat avec CATL) pour une sérénité totale:

JAC E30X: cette citadine Premium dispose d’une autonomie record de 524 km (WLTP urbain), un écran tactile géant de 15,6 pouces, un toit panoramique et un arsenal de sécurité ADAS complet. Elle bénéficie également d’une garantie de 6 ans sur le véhicule et 8 ans sur la batterie.

JAC M3 EV: la logistique verte. Ce fourgon électrique de référence avec son volume de 5,2 m³ et une batterie garantie 8 ans ou 400.000 km est la solution idéale pour le e-commerce et les flottes urbaines écoresponsables.

2. Utilitaires & Pick-up: Les alliés du terrain, conçus pour la rentabilité et l’usage intensif

JAC T8 & T8 PRO: une gamme équipée d’une motorisation Diesel 2.0 CTI, offrant un équilibre optimal entre puissance et confort de conduite. La version PRO se distingue par un niveau d’équipements supérieur, incluant notamment une caméra 360° et une sellerie cuir, répondant aux exigences d’une clientèle en quête de confort et de modernité.

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JAC Sunray: assemblé localement, ce mini bus propose jusqu’à 17+1 places, un moteur de 150 CV et une climatisation avant/arrière indépendante, répondant aux besoins du transport touristique et scolaire.

JAC X200 est l’utilitaire compact par excellence, alliant maniabilité urbaine et coût d’entretien réduit (TCO optimisé).

3. Poids Lourds (HCV): la puissance logistique avec Cummins

La gamme lourde de JAC, reconnue mondialement pour ses châssis indestructibles, s’appuie sur des motorisations Cummins:

JAC 9T & 18T: Conçus pour le transport national et le BTP, ces modèles disposent de cabines KING SIZE climatisées et de sièges pneumatiques, plaçant le confort du conducteur au centre de la performance logistique.

Proximité et réactivité: un réseau au cœur de l’action

L’engagement de M-AUTOMOTIV, importateur exclusif de la marque au Maroc, repose sur une stratégie de proximité immédiate avec les acteurs économiques, fidèle à sa vision de placer l’humain et l’innovation au centre de ses préoccupations.

Le déploiement de JAC MOTORS s’appuie sur des points de ventes stratégiques au sein des pôles névralgiques du Royaume: les sites de Derb Omar, au plus près des commerçants du centre historique de Casablanca; et de Lissasfa, hub logistique majeur. Ce dispositif est complété par le site de Had Soualem, point de jonction entre la métropole et les zones industrielles du Sud.

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Ces implantations ne sont pas de simples points de vente, mais des socles de confiance garantissant un accompagnement après-vente de proximité, traduisant l’ambition de M-AUTOMOTIV d’offrir une mobilité intelligente et robuste, parfaitement adaptée aux réalités du terrain marocain.

Un accompagnement global au-delà du produit

La stratégie de JAC MOTORS au Maroc repose sur une approche globale, où la performance des véhicules s’accompagne d’un dispositif après-vente structuré et réactif, conçu pour garantir la continuité d’activité des clients.

La marque s’appuie sur un réseau de vente et de service après-vente performant, renforcé par des ateliers mobiles permettant des interventions rapides et efficaces sur site. Ce dispositif est complété par une disponibilité optimisée des pièces de rechange, limitant les temps d’immobilisation, ainsi que par des contrats d’entretien adaptés et compétitifs, destinés aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers.

Par ailleurs, JAC MOTORS propose des conditions de garantie parmi les plus avantageuses du marché, illustrant la qualité et la fiabilité de ses véhicules. À titre d’exemple, les camions bénéficient d’une garantie pouvant aller jusqu’à 4 ans ou 200.000 km, offrant une sérénité d’exploitation renforcée.

Consciente des enjeux économiques de ses clients, la marque met également en place des solutions de financement flexibles et personnalisées, facilitant l’accès à la gamme JAC et accompagnant durablement le développement des activités des particuliers comme des professionnels.

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Avec le lancement officiel de JAC MOTORS au Maroc, M-AUTOMOTIV confirme sa capacité à anticiper les évolutions du marché et à proposer des solutions de mobilité complètes, durables et économiquement pertinentes. Cette introduction marque bien plus que l’arrivée d’une nouvelle marque: elle incarne une ambition claire de soutenir le développement des acteurs économiques nationaux, d’accompagner la transition énergétique et de répondre, avec pragmatisme, aux réalités du terrain marocain.

Fort d’un réseau national de 32 points de vente, de plus de 700 collaborateurs et de trois distinctions consécutives du prix «Élu Service Client de l’Année», M-AUTOMOTIV se distingue par son excellence opérationnelle et son engagement constant en faveur de la satisfaction client. Le groupe porte une vision claire: rendre la mobilité plus accessible, plus humaine et plus innovante au Maroc.