M-Automotiv introduit le VX PHEV, nouveau SUV de la marque Exeed

M-Automotiv s’apprête à introduire sur le marché marocain le VX PHEV, un SUV hybride rechargeable signé Exeed. Avec ce lancement, le distributeur entend consolider sa position sur le segment des véhicules premium électrifiés et répondre à une demande croissante pour des modèles à la fois performants et plus respectueux de l’environnement.

Positionné comme un SUV 7 places à transmission intégrale (AWD), le VX PHEV mise sur une motorisation hybride rechargeable de dernière génération. Le véhicule développe une puissance combinée de 503 chevaux et un couple de 745 Nm, offrant ainsi des performances élevées. Son autonomie combinée peut atteindre jusqu’à 1.218 km, un argument clé pour les conducteurs en quête de polyvalence et d’efficience énergétique.

Lire aussi : M-AUTOMOTIV lance EXEED au Maroc: une nouvelle ère de mobilité premium

Sur le plan technologique, le modèle intègre plusieurs dispositifs destinés à améliorer l’expérience de conduite. Il propose notamment six modes de conduite avec fonction mémoire, permettant d’adapter rapidement le comportement du véhicule aux conditions de route. Le système d’amortissement électromagnétique (CDC) ajuste en continu la suspension afin d’optimiser le confort et la stabilité.

La sécurité constitue également un axe central du VX PHEV. Le SUV est équipé de plus de 20 systèmes d’aide à la conduite (ADAS), renforçant la sécurité active et la sérénité à bord. Une caméra 540° HD avec affichage du châssis transparent vient compléter cet arsenal, facilitant les manœuvres et la perception de l’environnement immédiat.

À l’intérieur, le véhicule met l’accent sur le confort et le raffinement. L’habitacle est doté d’une sellerie en cuir Nappa perforé, de sièges avant électriques, chauffants, ventilés et massants avec fonction mémoire. Les passagers bénéficient également d’équipements dédiés, notamment des sièges arrière chauffants et ventilés en deuxième rangée, ainsi que des sièges chauffants en troisième rangée. Un toit ouvrant panoramique vient accentuer la sensation d’espace et de luminosité.

Lire aussi : M-Automotiv: le meilleur de la e-mobilité se dévoile au Flascam

Le VX PHEV se distingue aussi par son environnement technologique embarqué. Il dispose d’un écran tactile de 12,3 pouces dédié au passager avant et d’un système audio premium Lion Melody composé de 23 haut-parleurs. Un appuie-tête conducteur intégrant un système audio permet par ailleurs une expérience d’écoute personnalisée.

M-Automotiv, qui dispose de 29 points de vente à travers le Royaume et de plus de 700 collaborateurs, poursuit ainsi sa stratégie de diversification et de montée en gamme. Importateur exclusif de plusieurs marques asiatiques, dont EXEED, SOUEAST, KGM et Jac Motors, le groupe renforce progressivement son positionnement sur le marché national de l’automobile.