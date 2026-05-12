Pourquoi le marché automobile au Maroc affiche une santé éclatante

Le marché automobile marocain connaît une forte accélération, portée notamment par la demande des particuliers et l’essor des marques chinoises. (Photo d'illustration)

Le marché automobile marocain traverse l’une des périodes les plus fastes de son histoire. Après avoir bouclé 2025 sur de grands succès commerciaux, il continue d’aligner cette année de très bonnes performances.

Selon les derniers chiffres publiés par l’Office des changes, les importations de voitures particulières ont bondi de 40,9% au premier trimestre 2026 (contre +37,7% à fin 2025), atteignant 9.327 unités et les voitures utilitaires ont augmenté d’environ 127% à 3.026 (contre +66,3% en 2025).

De même, les chiffres relatifs aux ventes sur le marché local montrent que «le marché consolide (...) sa trajectoire ascendante, après une année 2025 historique à 235.372 unités, avec quatre mois consécutifs de performances supérieures aux niveaux de 2025», indique l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM).

En effet, sur la période janvier-avril, les professionnels du secteur ont écoulé 81.518 véhicules neufs, réalisant un bond de 22,9% par rapport à la même période l’année dernière et de 35,5% par rapport à fin avril 2024. Les voitures particulières (VP) signent leur meilleure performance (23,9%), contre 15,8% pour les véhicules utilitaires légers (VUL).

Ventes des véhicules neufs entre janvier et avril 2026 (Source: AIVAM).

Catégorie Jan–Avr 2024 Jan–Avr 2025 Jan–Avr 2026 Évol. 25/26 Évol. 24/25 Voitures particulières 43.647 58.001 71.883 +23,9% +32,9% Véhicules utilitaires légers 5.301 8.320 9.635 +15,8% +57,0% Total marché 48.948 66.321 81.518 +22,9% +35,5%

Interrogé par Le360 sur cette dynamique du marché automobile, Abdelouahab Ennaciri affiche un optimisme assumé. Pour le président de l’AIVAM, plusieurs facteurs structurels et durables expliquent cette accélération du marché: «Le besoin en automobile demeure important, le taux de motorisation reste encore faible au Maroc et les revenus des ménages continuent de s’améliorer. Le marché progresse et restera sur sa lancée, car tous ces facteurs sont toujours présents.»

Cette demande provient aussi bien des primo-acquéreurs que des automobilistes renouvelant leur ancien véhicule par un modèle neuf. «Le besoin d’équipement automobile, conjugué au vieillissement du parc automobile marocain, génère une demande structurelle soutenue en nouveaux achats et en véhicules de remplacement», explique l’AIVAM.

L’association professionnelle avance également d’autres facteurs pour expliquer la croissance soutenue du marché automobile. Elle cite notamment «la montée en puissance des marques chinoises», portée par l’arrivée de nouveaux constructeurs sur le marché marocain.

Répartition par motorisation – VP cumulé Jan–Avr 2026 (Source: AIVAM).

Motorisation Jan–Avr 2025 PDM 2025 Jan–Avr 2026 PDM 2026 Évolution Thermique pur 51.752 89,2% 59.674 83,0% +15,3% Hybride 3.734 6,4% 4.956 6,9% +32,7% Hybride rechargeable 1.311 2,3% 3.544 4,9% +170,3% Mild-hybride 878 1,5% 2.306 3,2% +162,6% Électrique pur 326 0,6% 751 1,0% +130,4% Range Extender — — 652 0,9% Nouveau Total électrifié 6.249 10,8% 12.209 17,0% +95,4% TOTAL VP 58.001 100% 71 .83 100% +23,9%

Sur le cumul janvier–avril 2026, 18 marques chinoises totalisent 8.023 immatriculations VP, soit une part de marché (PDM) de 11,2%, contre 4,8% sur la même période en 2025 (2.783 unités) et 1,1% en 2024 (500 unités). Sur le seul mois d’avril, les immatriculations chinoises atteignent 2.442 unités (12,3% des VP du mois).

Cette arrivée massive élargit l’offre, notamment sur les segments électrifiés, et contribue directement à démocratiser l’accès aux motorisations propres, souligne l’AIVAM.

Elle évoque également le dynamisme du financement auto. «Les sociétés de crédit maintiennent des offres de financement adaptées (LOA, crédit classique, crédits relais reprise), facilitant l’achat pour les particuliers et les professionnels.», note-t-elle.

Cette accélération du marché automobile est attribuée aussi à la «bonne santé du tourisme» avec une hausse de 7% à fin mars 2026, produisant «un impact positif sur l’équipement des véhicules destinés à la location et au transport touristique.»

Enfin, pour la dynamique des ventes des véhicules utilitaires légers, elle traduit, selon l’AIVAM, une hausse des investissements dans les flottes professionnelles.

L’électrique décolle: +95% sur un an

Par ailleurs, le marché automobile change progressivement de configuration, avec une nette montée des motorisations moins polluantes. Sur la période janvier-avril 2026, les véhicules dits électrifiés (hybride, hybride rechargeable, mild-hybride, électrique pur et motorisation à prolongateur d’autonomie) ont atteint un volume de ventes de 12.209 unités, en hausse spectaculaire de 95,4%. Ce qui leur permet de représenter désormais 17% des immatriculations de VP, contre seulement 10,8% un an plus tôt, soit un gain de plus de six points en douze mois.

Cette accélération est due en grande partie aux hybrides rechargeables, avec une croissance de 170,3% et une part de marché VP qui passe de 2,3% à 4,9%. Les mild-hybrides ne sont pas en reste avec +162,6%, dépassant les 2.000 unités, tout comme les 100% électriques qui ont progressé de 130,4%, avec 751 unités vendues.

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Une nouvelle catégorie fait son apparition: les REEV (véhicules à prolongateur d’autonomie), portée par les constructeurs chinois, avec 652 immatriculations déjà enregistrées.

En outre, l’AIVAM fait remarquer que le marché automobile affiche une importante résilience face à un contexte moins favorable. Il s’agit notamment, explique-t-elle, des tensions géopolitiques mondiales, avec un contexte international incertain: conflit russo-ukrainien persistant, tensions au Moyen-Orient et refonte des échanges commerciaux mondiaux liée à la politique tarifaire américaine.

Ces facteurs pèsent certes sur les chaînes d’approvisionnement mondiales, «mais ont jusqu’ici eu un impact limité sur les flux d’importation automobile au Maroc, grâce à la diversification des origines et à la constitution de stocks», relève l’AIVAM.

De même, ajoute-t-elle, «l’augmentation des prix de carburants suite aux contraintes géopolitiques n’a pas encore affecté les ventes des voitures neuves au Maroc, compte tenu du besoin latent en équipement automobile et l’amélioration des revenus».