Le marché automobile marocain en pleine accélération: croissance record et essor des véhicules électrifiés

Le marché automobile marocain a connu en 2025 une dynamique exceptionnelle, marquée par une progression record des ventes. Selon l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM), le nombre total de transactions a atteint 235.372 unités à fin décembre, soit une hausse de 33,43% par rapport à l’année précédente, qui avait enregistré 176.401 nouvelles immatriculations. «Cette croissance, la plus rapide jamais enregistrée sur le marché national, traduit une reprise soutenue de la demande et un pouvoir d’achat en amélioration», relève le quotidien L’Economiste du 19 janvier.

Le paysage automobile marocain s’est également diversifié. En 2025, 51 marques étaient présentes, contre seulement 36 en 2023. Parmi elles, 17 marques sont d’origine chinoise, représentant environ un tiers du marché. L’année a vu l’arrivée de 11 nouveaux entrants, essentiellement des constructeurs chinois proposant des véhicules électrifiés, hybrides ou électriques. Cité par L’Economiste, Abdelouahab Ennaciri, président de l’AIVAM, annonce que d’autres marques chinoises devraient renforcer leur présence en 2026, profitant de l’intérêt croissant pour les solutions de mobilité durable.

La progression des ventes s’est manifestée tant chez les voitures particulières que chez les véhicules utilitaires légers. L’AIVAM explique ce succès par plusieurs facteurs: l’augmentation du revenu moyen par habitant, la capacité de financement des ménages et l’essor des véhicules électrifiés. Les immatriculations des loueurs ont suivi cette tendance avec une croissance de 34%, proche de celle du marché global, tandis que la répartition des ventes montre que les particuliers demeurent les principaux acheteurs avec 42% du marché, suivis des loueurs (34%) et des entreprises (23%).

L’analyse des motorisations révèle des transformations profondes. Le diesel continue de perdre du terrain, ne représentant plus que 70% des ventes en 2025 contre 90% en 2021. L’essence atteint 15,5%, tandis que les véhicules hybrides et électriques progressent pour atteindre 12,5% du marché, contre 8% en 2024. «Les modèles 100% électriques demeurent encore marginaux (0,7% du total), mais leur part a légèrement augmenté sur le dernier trimestre, atteignant 0,9 %», lit-on dans L’Economiste.

Sur le plan de l’origine géographique des véhicules, l’Europe conserve une nette domination avec 75% des ventes, suivie par la Corée du Sud (10%), le Japon (5%) et la Chine (7,7%). La progression des marques chinoises est particulièrement visible au dernier trimestre de l’année, où elles ont capté 9,4% des achats, une tendance qui pourrait se consolider en 2026 avec des prévisions oscillant entre 10 et 15% des ventes.

«Parmi les véhicules électrifiés, BYD s’est imposé comme le leader incontesté toutes marques confondues, suivi par des modèles populaires tels que la Peugeot 208, le Hyundai Tucson et les Toyota Yaris et Corolla. Le marché confirme ainsi que les constructeurs chinois peuvent rivaliser avec les acteurs historiques, notamment sur le segment des nouvelles motorisations», écrit L’Economiste.

Le profil des acheteurs marocains reste relativement homogène: l’âge moyen est de 44 ans, avec 17% de clients de moins de 30 ans. Les hommes sont légèrement majoritaires (56%) par rapport aux femmes (44%). Le financement des véhicules s’établit en moyenne à 195.000 dirhams par véhicule, avec un apport moyen en baisse à 32% contre 40% auparavant. La durée moyenne de crédit est désormais inférieure à trois ans, le financement classique représentant 53% des transactions et la location avec option d’achat (LOA) 43%, confirmant la prédominance des achats à crédit (63% du total).

Le marché reste concentré autour de quelques acteurs: les dix premières marques représentent 75% des ventes totales. Dacia conserve sa place de leader, suivie par Renault, Hyundai, Peugeot, Volkswagen, Opel, Citroën, Toyota, Fiat et Kia. Le Top 10 des modèles les plus vendus inclut la Logan, la Sandero, la Clio, l’Express, la Peugeot 208, la Kardian, le Duster, le Hyundai Tucson, l’Opel Corsa et le Volkswagen Tiguan. La prédominance des petites citadines, suivies des SUV, souligne que le facteur prix reste déterminant sur le marché marocain.

Le segment des véhicules utilitaires légers a également affiché une forte croissance, notamment les Mid Vans, avec une progression de 105% en 2025, portée par la reprise du tourisme qui a attiré près de 20 millions d’arrivées et généré des recettes record. La segmentation par type de véhicules confirme la domination des citadines (40%), suivies des SUV, des ludospaces, des compactes, des routières et des grandes familiales. La saisonnalité des ventes reste marquée: les mois estivaux attirent les loueurs et transporteurs touristiques, tandis que la fin de l’année concentre les achats des particuliers.

En définitive, 2025 restera comme une année charnière pour le marché automobile marocain, à la fois par sa croissance spectaculaire et par l’émergence des véhicules électrifiés et des marques chinoises, dont l’influence ne cesse de croître. Le marché confirme sa vitalité, portée par un pouvoir d’achat en hausse, une offre diversifiée et une demande en constante mutation, annonçant des évolutions majeures pour les années à venir.