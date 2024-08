Marché automobile: comment les opérateurs contournent la hausse des prix

En juillet 2024, le marché automobile a enregistré une performance impressionnante, avec une augmentation notable des ventes par rapport à la même période en 2023. C’est ce que relève le quotidien Les Inspirations Eco, du 6 août reprenant les statistiques de ventes globales de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM), au titre du mois de juillet.

Celles-ci montrent une augmentation de 8,42% par rapport au même mois de l’année passée, avec 14.219 unités vendues. Ce chiffre inclut une hausse de 5,15% des ventes de véhicules particuliers, avec 12.701 unités, et une augmentation remarquable de 46,53% des véhicules utilitaires légers, avec 1.518 unités.

«En cumulant les ventes de janvier à juillet 2024, le marché a totalisé 96.505 unités, soit une augmentation de 2,08% par rapport à la même période en 2023», lit-on.

Cité par le quotidien, un représentant d’une marque automobile a expliqué que «les particuliers renouent avec l’achat de véhicules neufs, ce qui montre une confiance renouvelée dans l’économie. Les offres promotionnelles et les facilités de financement jouent un rôle important dans cette tendance».

Les marques redoublent en effet d’effort pour attirer les clients, en offrant des promotions attractives et des financements avantageux. Par exemple, Dacia et Renault misent sur une gamme de modèles adaptés aux besoins locaux, tout en investissant dans des campagnes publicitaires ciblées. Hyundai, quant à elle, se distingue par son service après-vente et ses garanties étendues

Dans le segment des utilitaires légers, Renault et Ford privilégient la durabilité et la performance de leurs véhicules, répondant ainsi aux attentes des entreprises locales. Ces marques bénéficient également de partenariats solides avec des distributeurs et des concessionnaires, garantissant une couverture nationale efficace.

Également cité par Les Inspirations Eco, un autre responsable d’une grande marque se dit optimiste quant à l’avenir du marché automobile marocain. «Les initiatives que nous mettons en place pour soutenir les consommateurs et contrer la stagnation du marché portent leurs fruits», lit-on encore.