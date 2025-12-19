À Casablanca, GWM accélère son offensive sur le marché automobile marocain

À travers cette montée en puissance, GWM confirme son positionnement de constructeur misant sur l’innovation, le confort et la performance, tout en s’adaptant aux réalités du marché marocain. Cette stratégie s’inscrit également dans une dynamique de développement commercial plus large, portée par l’extension progressive de son réseau de distribution à l’échelle nationale.

«Le marché automobile marocain connaît une évolution rapide, portée par une demande accrue en matière de technologie, d’efficience énergétique et de polyvalence. À travers cet élargissement majeur de notre gamme, GWM affirme sa volonté de proposer des solutions adaptées à chaque profil de conducteur», déclare Younes El Aouad, directeur général de GWM Maroc. «Notre ambition est de construire une présence durable au Maroc, fondée sur la qualité, l’innovation et la confiance», ajoute-t-il.

Parmi les nouveaux modèles dévoilés de la marque GMW.

Cette vision est relayée par une stratégie claire sur le segment des véhicules particuliers, portée par le réseau de distribution de la marque. «Cette offensive produit traduit notre volonté de proposer aux automobilistes marocains une offre claire, accessible et technologiquement avancée», déclare Hicham Hasnaoui, directeur des véhicules privés chez Tractafric Motors Maroc.

Haval Jolion Fl Essence: l’accessibilité au cœur du segment SUV

Parmi les nouveautés, le Haval Jolion Fl Essence se positionne comme un pilier stratégique de la gamme. Après le succès de la version hybride, GWM introduit une déclinaison essence destinée à un public élargi, notamment les familles et les jeunes actifs. Équipé d’un moteur 1.5L Turbo de 150 chevaux couplé à une boîte automatique à sept rapports, le modèle mise sur un équilibre entre dynamisme, confort de conduite et efficacité énergétique.

Décliné en trois niveaux de finition — MID, HIGH et TOP — le JOLION FL Essence propose une montée en gamme progressive, intégrant selon les versions phares Full LED, sellerie en similicuir, toit panoramique ou caméra 360°. Son design modernisé et son habitacle ergonomique renforcent son attractivité sur le segment des SUV compacts, avec un prix d’appel fixé à 209.900 DH.

Haval H6 Phev: la technologie hybride rechargeable en vitrine

Avec le Haval H6 Phev, GWM introduit au Maroc un SUV hybride rechargeable aux prestations de haut niveau. Disponible en versions 4x2 et 4x4, il affiche une puissance combinée allant jusqu’à 364 chevaux et une autonomie électrique pouvant atteindre 106 kilomètres, idéale pour les trajets urbains en mode zéro émission.

Lire aussi : Véhicules électriques: le chinois Jinxiu Shanhe va installer une usine d’assemblage au Maroc

Doté d’une recharge rapide DC permettant de récupérer 80% de la batterie en une trentaine de minutes, le H6 PHEV se distingue également par une dotation technologique complète. Toit panoramique, écran tactile de 14,6 pouces, systèmes d’aide à la conduite avancés et habitabilité généreuse font de ce modèle une proposition premium, pensée pour les conducteurs en quête de confort et d’efficience.

Haval H7 Hev: un SUV hybride au caractère affirmé

Autre nouveauté marquante, le Haval H7 Hev se distingue par son style baroudeur et son identité visuelle robuste. Ses lignes musclées, sa calandre imposante et ses jantes larges affirment son positionnement, tandis que sa motorisation hybride de 243 chevaux garantit des performances équilibrées et une conduite fluide.

L’intérieur, spacieux grâce à un empattement de 2.800 mm, intègre les dernières technologies embarquées, avec un écran multimédia haute résolution et des systèmes ADAS complets. Le H7 HEV s’adresse ainsi aux automobilistes recherchant un SUV hybride polyvalent, associant design, confort et technologies de sécurité.

Poer Dc At: le pick-up pensé pour le quotidien et l’évasion

GWM complète cette offensive avec le lancement prochain du Poer Dc At, un pick-up 4x4 destiné à un usage mixte, professionnel et personnel. Motorisé par un bloc diesel 2.0L de 163 chevaux associé à une boîte automatique ZF à huit rapports, il offre une charge utile de plus d’une tonne et des capacités tout-terrain renforcées.

Lire aussi : Batteries pour véhicules électriques: le Maroc en position de leader

Pensé pour évoluer sur tous types de terrains, le POER combine robustesse et raffinement, avec un habitacle soigné, des équipements premium et une dotation complète en aides à la conduite. «Chaque modèle reflète l’ADN technologique et la vision produit de GWM, orientée performance, confort et expérience client», confirme Chaima El Khamri, Brand Manager de GWM Maroc.

Au-delà des produits, cette dynamique s’appuie sur le développement du réseau GWM au Maroc, qui compte aujourd’hui plus de dix points de vente, avec plusieurs ouvertures prévues en 2026. Une stratégie de proximité destinée à accompagner la montée en puissance de la marque et à renforcer la relation avec les clients.