Véhicules électriques: le chinois Jinxiu Shanhe va installer une usine d’assemblage au Maroc

Le constructeur automobile chinois Jinxiu Shanhe Automotive a annoncé avoir signé récemment un contrat avec une entreprises marocaine portant sur l’exportation de 500 véhicules utilitaires électriques, première commande d’un vaste programme de 20.000 unités.

Les deux parties ont également signé un accord stratégique pour la construction d’une usine CKD (Completely Knocked Down) au Maroc, jetant ainsi des bases solides pour une future expansion sur le marché nord-africain.

«La concrétisation de cette commande démontre la compétitivité globale de nos produits et leur parfaite adéquation avec les besoins du marché international», a déclaré Chen Kuo, président de Jinxiu Shanhe.

Les véhicules exportés sont des modèles déjà éprouvés sur le marché, ayant franchi avec succès les certifications rigoureuses de l’Union européenne, a-t-il précisé. Leurs performances essentielles — de l’autonomie des batteries à la sécurité globale — sont conformes aux standards internationaux. Conçus pour s’adapter aux différents usages locaux, qu’il s’agisse de logistique urbaine de courte distance ou de transport quotidien, ces véhicules ouvrent la voie à un déploiement progressif en Afrique du Nord, poursuit la même source.

Spécialisée dans la conception de véhicules utilitaires électriques intelligents et allégés grâce à l’utilisation de nouveaux matériaux et technologies, la marque Jinxiu Shanhe a développé plusieurs modèles destinés à l’exportation et a noué des partenariats avec 17 pays et régions dans le monde.

Selon le deal conclu avec le partenaire marocain, les deux parties entameront des adaptations localisées des modèles, en tenant compte des conditions routières spécifiques, du climat du Maroc et de la région nord-africaine, afin d’améliorer les performances et l’adaptabilité des véhicules. Mieux encore, Jinxiu Shanhe Automotive autorisera son partenaire local à construire une usine CKD, amorçant ainsi une transformation de modèle économique: passer de l’exportation de véhicules finis à l’assemblage local.

«Cette transformation permettra non seulement de réduire significativement les droits de douane et les coûts de transport, améliorant ainsi la compétitivité des prix sur le marché nord-africain, mais aussi de créer des emplois locaux et de favoriser la montée en compétence du secteur industriel local», a expliqué Chen Kuo.