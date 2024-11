Batteries pour véhicules électriques: un pas supplémentaire franchi dans la réalisation de la gigafactory de Kénitra

La Caisse de dépôt et de gestion (CDG) a signé un mémorandum d’entente (MoU) avec le groupe chinois Gotion High-Tech pour accompagner le projet de la gigafactory des batteries électriques à Kénitra. Selon cet accord, CDG Invest, branche investissement de la CDG, prendra une participation dans le capital de la société Gotion Power Morocco, via son fonds dédié à l’industrie dénommé.

Cet accord, qui a été signé lors d’une visite de travail d’une délégation du Groupe CDG à Gotion High-Tech en Chine, marque une étape supplémentaire dans le partenariat stratégique entre les deux groupes, selon L’Observateur du Maroc et d’Afrique.

«Le projet prévoit la construction d’une plateforme intégrée pour la production de batteries lithium-ion, avec une capacité initiale de 20 GWh. Il inclura également des batteries pour systèmes de stockage d’énergie (ESS) et des matériaux de cathode, nécessitant un investissement d’environ 13 milliards de dirhams et générant 2 300 emplois directs», peut-on lire.

Ce partenariat fait suite à un accord d’investissement signé en juin dernier entre le gouvernement marocain et le groupe sino-européen, visant à renforcer l’écosystème industriel marocain dans le domaine de la mobilité durable. Cette gigafactory, qui positionnera le secteur automobile marocain en phase avec les ambitions d’électrification du Royaume, est conçue pour être un pilier de la stratégie industrielle marocaine.

En septembre dernier, Gotion High-Tech, l’un des leaders mondiaux des solutions d’énergie verte, a annoncé la nomination de Khalid Qalam en tant que président de sa filiale marocaine. Il aura pour mission le développement global et la gestion de Gotion Power Morocco SA, première gigafactory de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.

Fondée en 2006 et ayant son siège à Hefei, dans la province d’Anhui, en Chine, Gotion High-Tech est l’une des entreprises pionnières chinoises dans le développement et la fabrication indépendante de batteries pour les nouvelles énergies. L’entreprise se concentre principalement sur les matériaux et cellules de phosphate de fer-lithium, les matériaux et cellules ternaires, les batteries de puissance, les systèmes de gestion des batteries et les batteries de stockage d’énergie.