Casablanca-Settat inaugure le financement obligataire des régions

La région Casablanca-Settat vient de finaliser, jeudi dernier, une émission obligataire d’un milliard de dirhams sur le marché national des capitaux, devenant ainsi la première collectivité territoriale marocaine à recourir à ce mécanisme de financement. «L’opération a été souscrite par plusieurs investisseurs institutionnels, dont la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), engagée à hauteur de 400 millions de dirhams», indique le quotidien Les Inspirations Eco du 21 avril.

Jusqu’à présent, les collectivités territoriales dépendaient principalement de financements classiques, tels que les budgets propres, les transferts publics ou les emprunts institutionnels. Avec cette émission, la région diversifie ses sources de financement et s’ouvre au marché des capitaux, marquant une évolution dans les modes de mobilisation des ressources.

Outre la BERD, plusieurs acteurs nationaux ont participé à l’opération, notamment la Caisse de dépôt et de gestion, la Banque centrale populaire, BMCE Capital Gestion, CIH Capital Management, Wafa Gestion, Marogest et Upline Capital Gestion. Selon le président du Conseil régional, Abdellatif Maâzouz, cité par Les Inspirations Eco «l’institution européenne accompagne également cette levée de fonds par une assistance technique estimée à 2 millions d’euros, fournie à titre gracieux».

Les fonds mobilisés doivent financer les projets inscrits dans le Plan de développement régional 2022-2027, dans une région qui concentre une part importante de l’activité économique nationale et fait face à des besoins croissants en infrastructures, mobilité, équipements publics et développement durable. Une partie de l’enveloppe sera également consacrée à la transformation interne de la collectivité, notamment à travers l’amélioration des performances financières et la mise en place d’un cadre de transformation digitale.

Cette opération s’inscrit dans un contexte d’assainissement financier engagé par la région depuis 2021. Le Conseil régional indique avoir réduit son endettement de plus de 1 milliard de dirhams, tout en poursuivant ses investissements, dont 10 milliards de dirhams programmés et 7 milliards déjà décaissés. Cette trajectoire vise à renforcer la crédibilité financière de la région auprès des investisseurs.

Cette émission obligataire pourrait ouvrir la voie à d’autres collectivités territoriales disposant de capacités financières solides. L’accès au marché des capitaux implique toutefois des exigences accrues en matière de transparence, de gouvernance et de gestion budgétaire, conditionnant la pérennité de ce mode de financement.