Comment Casablanca-Settat se prépare à devenir un hub touristique

La région de Casablanca-Settat ne se contente plus d’être le moteur économique du Maroc. Elle affiche aujourd’hui une ambition claire de devenir un véritable hub touristique, capable d’attirer à la fois les voyageurs d’affaires, les passionnés de culture et les touristes en quête d’expériences authentiques. «Entre modernité urbaine et patrimoine riche, la région mise sur ses atouts pour se positionner comme une destination incontournable du Royaume», indique le magazine Challenge dans une analyse dédiée.

Casablanca, cœur battant de la région, illustre parfaitement cette stratégie. La Mosquée Hassan II, avec son minaret de plus de 200 mètres surplombant l’Atlantique, est devenue un symbole touristique autant que religieux, attirant chaque année des milliers de visiteurs venus admirer son architecture et l’artisanat minutieux qui la compose. La ville a su conjuguer son héritage historique à l’effervescence contemporaine : les quartiers art déco, la médina et la corniche créent un parcours urbain varié, capable de séduire les amateurs de culture, de gastronomie et de loisirs.

Mais Casablanca-Settat ne se limite pas à la capitale économique. La région investit massivement dans des infrastructures capables de transformer l’expérience touristique. «Les hôtels de luxe et les complexes modernes se multiplient, répondant aux exigences des touristes internationaux et des voyageurs d’affaires», écrit Challenge. De nouveaux centres de congrès et parcs d’exposition permettent d’accueillir salons, congrès et événements culturels de grande envergure, renforçant l’image de Casablanca comme une destination intégrée où affaires et tourisme se croisent.

Le développement du tourisme passe également par la valorisation des sites naturels et patrimoniaux. L’île de Sidi Abderrahman, accessible depuis la corniche, propose un cadre de promenade unique face à l’océan. Les plages et les repères historiques, tels que le phare d’Oukacha, offrent des escapades idéales pour les visiteurs souhaitant combiner découverte et détente. Les musées, théâtres et festivals ponctuent l’année, créant un calendrier culturel dynamique et diversifié, qui attire un public toujours plus large.

«Les investissements dans les infrastructures de transport renforcent l’attractivité touristique», relève Challenge. Le port international, les liaisons aériennes multiples et le réseau ferroviaire efficace permettent un accès facile à la région, tandis que les initiatives de modernisation urbaine rendent la ville plus accueillante et agréable pour les visiteurs. L’objectif est clair : faire de Casablanca-Settat un point de convergence où la logistique, l’accueil et l’expérience touristique se complètent parfaitement.

Pour le visiteur, la région se révèle sous un jour séduisant et complet. Après une réunion ou un déplacement professionnel, il peut flâner le long de la corniche, visiter la Mosquée Hassan II, déguster la cuisine locale ou explorer les quartiers au charme historique. Les événements culturels et artistiques offrent une plongée dans le Maroc contemporain, tandis que les infrastructures modernes garantissent confort et praticité. La période idéale pour profiter pleinement de cette offre touristique s’étend du printemps à l’automne, lorsque le climat doux et la ville plus animée invitent à la découverte.

Aujourd’hui, Casablanca-Settat illustre parfaitement l’ambition nationale de transformer le Maroc en un hub touristique intégré, où affaires, culture et loisirs se conjuguent.