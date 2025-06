Casablanca-Settat: lancement officiel du nouveau programme de communication «La région progresse»

Sous le slogan «La région progresse», le Conseil régional Casablanca-Settat entend marquer une nouvelle étape dans sa communication publique, en mettant en valeur les projets structurants lancés dans la région.

Lors d’une conférence tenue hier 16 juin à Casablanca, Abdellatif Maâzouz, président du conseil, a souligné que ce programme n’est plus un simple slogan, mais une réalité concrète. «Nous voulons que tout le monde sache que la région agit, finance, accompagne et prépare l’avenir», a-t-il déclaré.

Le programme repose sur neuf grandes thématiques: l’emploi et l’économie locale, les réseaux de transport et les connexions inter-territoriales, le développement du monde rural, la préservation de l’environnement, la gestion durable des ressources en eau, la valorisation du patrimoine culturel et la dynamique artistique, le soutien à la jeunesse et au sport, l’accès à une éducation de qualité et l’amélioration des services de santé. Enfin, une vision prospective complète l’ensemble.

Le conseil régional a annoncé plusieurs mesures fortes en matière de développement économique. Parmi elles, la création de nouvelles zones industrielles, la mise en place de centres de formation professionnelle, un programme d’accompagnement des entreprises ou encore le soutien à l’entrepreneuriat des jeunes.

«Nous sommes aujourd’hui capables de lever de l’argent, au niveau national et international, sans la garantie de l’État», affirme Abdellatif Maâzouz. «Les banques et les institutions internationales nous font confiance. Dans deux semaines, nous allons lancer un emprunt obligataire sur le marché des capitaux, sans aucune garantie étatique», a-t-il annoncé avec fierté.

Des projets structurants autour de l’eau et de l’environnement

La région accorde une attention particulière à la gestion de l’eau et à la préservation de l’environnement. Plusieurs projets majeurs ont été évoqués, notamment le transfert des eaux des barrages de l’oued Sebou et de Sidi Mohamed Ben Abdellah, la protection de la province de Nouaceur contre les inondations de l’oued Bouskoura et la création de 33 unités de dessalement, dont 17 sur l’axe Settat-Berrechid.

On cite aussi la réutilisation des eaux usées traitées pour arroser les espaces verts et les terrains de golf, et enfin, la gestion et la valorisation des déchets à Médiouna. «L’ambition est de faire de l’ordure de l’or dur», déclare Maâzouz, soulignant la dimension écologique et économique de cette politique. «Il y a deux ans, il n’y avait presque pas d’espaces verts dans nos grandes villes. Aujourd’hui, grâce aux stations de réutilisation des eaux, ce frein est levé», ajoute-t-il.

Vers une révolution des transports en commun

La mobilité régionale constitue un autre pilier du programme. Parmi les projets cités: l’aménagement de la route de Taddart, reliant la Ville verte à l’aéroport Mohammed V, la réhabilitation du carrefour de Sidi Maârouf et de Ain Harrouda, ou encore la gestion déléguée des transports publics urbains et intercommunaux. À ce sujet, Maâzouz annonce l’arrivée de 1.300 nouveaux bus d’ici 2028, répartis comme suit: une centaine de bus pour Benslimane, Sidi Bennour et Settat au cours de 2025, une autre centaine pour El Jadida d’ici 2027, et pas moins de 700 bus pour Casablanca, qui pourra attendre 2028 puisque les bus actuels sont toujours fonctionnels.

Mais l’annonce majeure concerne un projet à plus long terme: les trains express régionaux, qui relieront plusieurs villes de la région. «Ce sera une véritable révolution du transport en commun. Imaginez des tramways plus grands, effectuant de longs trajets de manière très régulière, toutes les 7 à 15 minutes. Cela va complètement transformer le paysage», a-t-il expliqué.

Culture, sport, éducation: pour une région plus dynamique

Le programme prévoit également un soutien renforcé à la culture et aux activités artistiques. «Il y a deux ans, nous étions dans un désert culturel. Aujourd’hui, cela foisonne d’activités et d’initiatives», note Maâzouz, en soulignant l’émergence de festivals, d’espaces culturels et d’événements dans l’ensemble du territoire. Le soutien aux clubs sportifs, notamment organisés, est aussi à l’ordre du jour. «Nous finançons en partie différents clubs, universités, écoles, et même des associations de la société civile», a indiqué le président du conseil.

Sur le plan éducatif, l’objectif affiché est l’accès à une éducation de qualité pour tous, à travers un accompagnement des établissements scolaires et des investissements ciblés dans les zones rurales.

Renforcer le lien avec le citoyen

Dernier volet, mais non des moindres: le lancement du portail digital officiel de la région: www.regioncasablancasettat.ma. Ce site est pensé comme un outil d’information, de transparence et de participation citoyenne. «Ce portail, c’est un lien direct avec les citoyens. Il leur permettra de suivre en temps réel l’évolution de nos projets et de comprendre la manière dont la région progresse concrètement», a ajouté Maâzouz. «Le programme a démarré. Certaines actions dureront jusque fin 2026, d’autres seront pérennes, comme nos plateformes numériques», a-t-il conclu.