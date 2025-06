CasaNola, une première édition en fanfare à Casablanca

Un nouveau festival de jazz fait son entrée à Casablanca, et il démarre en fanfare! La première édition de CasaNola s’est ouverte le mercredi 11 juin, avec une parade festive menée par les musiciens du New Orleans Jazz Museum, devant l’une des entrées du Parc de la Ligue arabe, côté Boulevard Rachidi.

Marissa Scott, Consule Générale des États-Unis à Casablanca, a également pris part à cette déambulation joyeuse, où musiciens, organisateurs et public ont dansé aux rythmes endiablés des artistes sous le regard aguerri de Mahmoud Chouki, directeur artistique du festival.

Installé depuis neuf ans à La Nouvelle-Orléans, ce guitariste marocain porte l’événement aux côtés de Karim Taïssir, fondateur de l’association Avempace, et de Jamal Abdennasser.

Cette première journée a offert une jam session à ciel ouvert, où le public s’est laissé emporter par les improvisations de jazz et des adaptations musicales, pour finir en beauté sur des titres de Michael Jackson.

Trois soirées entre jazz, fusion et masterclasses

CasaNola, événement inscrit dans le cadre du programme Jazz International du New Orleans Jazz Museum, propose, à partir du jeudi 12 juin, trois soirées mêlant concerts, masterclasses, parades et performances collaboratives.

Les concerts auront lieu au Club Automobile de Bouskoura, où se produiront des figures incontournables du jazz: James Andrews, Michael White et Mahmoud Chouki, venus tout droit de La Nouvelle-Orléans, Adil Chrafi et Alaa Zouiten, représentants majeurs du jazz marocain, Alfred Jordan, Martin Masakowski, Greg Stanford et Detroit Brooks, tous musiciens de renommée internationale.

Cette programmation soigneusement pensée vise à explorer les ponts culturels entre le Maroc et La Nouvelle-Orléans, en créant un dialogue entre les influences musicales des deux rives, autour du langage universel du jazz.

Une passerelle musicale entre Casablanca et La Nouvelle-Orléans

CasaNola dépasse le cadre d’un simple festival: il s’agit d’un véritable carrefour culturel, reliant Casablanca et La Nouvelle-Orléans, deux villes portuaires, unies par un héritage musical riche et métissé. À travers cet événement, le festival célèbre la fusion entre rythmes créoles et sonorités marocaines, révélant les liens profonds entre les traditions musicales des deux continents.

Au-delà des concerts, CasaNola propose une véritable immersion culturelle. Le festival invite le public à découvrir les saveurs de La Nouvelle-Orléans à travers des démonstrations culinaires inspirées des traditions locales. Des ateliers artistiques interactifs, accessibles à tous, viendront ponctuer la programmation, tandis que des masterclasses (ouvertes aussi bien aux musiciens professionnels qu’aux amateurs) offriront un espace d’apprentissage et de partage autour du jazz.

Un événement inédit qui célèbre le jazz sous toutes ses formes, tout en rapprochant deux cultures vibrantes à travers la musique, l’art et l’échange.