Région Casablanca-Settat: le wali Mhidia valide un budget 2026 de 1,5 milliard de dirhams

Le montant global du budget s’élève à près de 1,5 milliard de dirhams, dont plus de 1,3 milliard seront consacrés à l’investissement. Selon un communiqué du Conseil régional, ces ressources permettront de financer des projets structurants dans plusieurs domaines prioritaires: infrastructures, mobilité, formation et emploi, préservation de l’environnement et des ressources en eau, ainsi que l’amélioration des services de santé, d’éducation et des équipements sportifs, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de développement régional (PDR) 2022-2027.

La part dédiée au fonctionnement connaît, quant à elle, une baisse de 11% par rapport à l’exercice 2025. Cette enveloppe couvre les dépenses de l’administration régionale, celles de l’Agence régionale d’exécution des projets, ainsi que le service de la dette, précise la même source.