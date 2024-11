Batteries pour véhicules électriques: le Maroc en position de leader

Le rapport, intitulé «From Minerals to Manufacturing: Africa’s Competitiveness in Global Battery Supply Chains», a été présenté par David Lammy, ministre britannique des Affaires étrangères. Le document met en lumière les atouts du Maroc dans la production de batteries pour véhicules électriques, rapporte le magazine Challenge.

«Selon ce document, le Maroc pourrait concurrencer l’Europe en termes de compétitivité d’ici 2030, moment où ses usines, grâce aux subventions étatiques, seraient capables de produire des batteries lithium-fer-phosphate (LFP) à un coût de 72 dollars par kilowattheure (kWh), soit proche des 68 dollars par kWh en Europe», peut-on lire.

En plus de sa stabilité politique et de sa proximité géographique avec l’Europe, le rapport met en avant les réserves de matières premières essentielles du Maroc, qui font du Royaume une plaque tournante majeure pour la production de batteries en Afrique.

Le document souligne également que, dans les six prochaines années, le Maroc sera «le seul pays africain à disposer de capacités de production de cathodes». Ce composant représente entre 35 et 40 % de la valeur totale d’un véhicule électrique.

Du côté du marché, l’utilisation des véhicules électriques reste encore limitée à une niche au Maroc. Bien que le marché automobile marocain ait connu une augmentation de 25,28 % des ventes de véhicules électrifiés en 2023, atteignant 7 165 unités, incluant les modèles électriques, hybrides et hybrides rechargeables, cette croissance ne représente que 4,5 % du marché total de 161 504 véhicules immatriculés. À titre de comparaison, la part en Europe est de 47 %.

Les véhicules entièrement électriques ne constituent que 6,46 % des ventes de véhicules électrifiés, avec 463 unités vendues, selon les dernières données de l’AIVAM. Ce segment, qui ne suscite pas un intérêt massif du grand public, a totalisé 463 ventes. Trois acteurs principaux dominent le marché : Dacia (146 unités), Citroën (84 unités) et BYD (38 unités).

Les autres ventes sont majoritairement partagées par des marques premium telles qu’Audi, qui a récemment lancé ses modèles entièrement électriques Q8 e-tron et Q8 e-tron Sportback, et Mercedes, qui a introduit une gamme complète de six véhicules électriques il y a deux mois.