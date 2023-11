Batteries pour véhicules électriques: Stellantis s’allie au géant chinois CATL

Dans un communiqué publié ce mardi 21 novembre, le groupe Stellantis a annoncé la signature d’un mémorandum d’entente avec le géant chinois CATL, leader mondial des batteries pour véhicules électriques, portant sur la fourniture de batteries destinées à équiper les voitures électriques compactes des marques du groupe comme Peugeot, Fiat, Citroën, DS ou Alfa Romeo.

Les deux groupes comptent développer des batteries à base de lithium, fer et phosphate (LFP), plus durables, mais moins puissantes que les batteries NMC (nickel-manganèse-cobalt), qui équipent la plupart des véhicules électriques récents. Ce sont des «batteries à coût modéré, avec une autonomie décente», un «bon compromis» qui offre de 200 à 400 kilomètres d’autonomie, a déclaré Maxime Picat, directeur des achats chez Stellantis.

«Ce partenariat entre nos marques emblématiques et CATL, leader de l’industrie dans ce secteur nous permettra de proposer une technologie de batterie innovante et accessible à nos clients tout en nous aidant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2038», a déclaré Carlos Tavares, PDG de Stellantis.

Lire aussi : Batteries pour VE: le Coréen DS Electera s’allie au Singapourien Visionary pour la construction d’une usine de sel de lithium au Maroc

Les deux entreprises envisagent également de créer une coentreprise à «contribution équivalente», scellant une «collaboration à long terme entre CATL et Stellantis». Elle comprend, d’une part, «l’élaboration d’une feuille de route technologique audacieuse» et, d’autre part, «l’identification de nouvelles opportunités permettant de renforcer la chaîne de valeur des batteries». La construction d’une usine de batteries en Europe est ainsi envisagée. Sa taille et son emplacement seront précisés «dans un second temps», a indiqué M. Picat.

Rappelons que Stellantis, regroupant une constellation de 14 marques automobiles (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat, Jeep, Chrysler, RAM, Dodge, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Maserati et Lancia), est présent au Maroc à travers son siège régional, doté d’un centre de recherche et développement, et son usine de Kénitra, inaugurée en juin 2019. Le groupe a annoncé fin 2022 un investissement supplémentaire de 300 millions d’euros dans ce site industriel pour en doubler la capacité à 400.000 véhicules thermiques et 50.000 véhicules électriques (Citroën Ami, Opel Rocks-e et Fiat Topolino).